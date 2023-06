Touché à la cheville, Julius Randle a dû se faire opérer

Plombé par une entorse de la cheville gauche en fin de saison régulière, Julius Randle avait tout de même disputé les playoffs avec les Knicks. L’ailier fort avait serré les dents, mais son efficacité en avait pris un coup.

De 25.1 points, 10.0 rebonds et 4.1 passes décisives pour 2.8 pertes de balle en saison régulière, à 46% de réussite au tir dont 34% à 3-points, l’ancien des Lakers et des Pelicans était ainsi tombé à 16.6 points, 8.3 rebonds et 3.6 passes pour 3.5 pertes de balle en playoffs, à 37% de réussite au tir dont 26% à 3-points.

D’abord touché le 29 mars, face au Heat, Julius Randle avait subi une deuxième entorse de la cheville, lors du Game 5 du premier tour des playoffs face aux Cavaliers. Ce qui l’avait privé du Game 1 de la demi-finale de conférence.

Il savait alors qu’une opération serait sans doute nécessaire, mais il a tout de même disputé la série face à Miami.

ESPN annonce en tout cas que l’ailier fort vient de subir une arthroscopie (une opération chirurgicale au cours de laquelle on peut voir l’articulation opérée grâce à une caméra) au niveau de sa cheville gauche.

L’opération a lieu suffisamment tôt dans l’intersaison pour lui permettre de se remettre et de reprendre les entraînements d’ici quelques semaines, et d’être donc prêt pour le début du prochain « training camp » des Knicks.

Julius Randle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 1 14 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2015-16 LAL 81 28 42.9 27.8 71.5 2.1 8.1 10.2 1.8 3.0 0.7 1.8 0.4 11.4 2016-17 LAL 74 29 48.8 27.0 72.3 2.0 6.6 8.6 3.6 3.4 0.7 2.3 0.5 13.2 2017-18 LAL 82 27 55.8 22.2 71.8 2.2 5.8 8.0 2.6 3.3 0.5 2.6 0.6 16.1 2018-19 NOP 73 31 52.4 34.4 73.1 2.2 6.5 8.7 3.1 3.4 0.7 2.9 0.6 21.4 2019-20 NYK 64 33 46.0 27.7 73.3 2.4 7.4 9.7 3.1 2.8 0.8 3.0 0.3 19.5 2020-21 NYK 71 38 45.6 41.1 81.1 1.2 9.0 10.2 6.0 3.2 0.9 3.4 0.3 24.1 2021-22 NYK 72 35 41.1 30.8 75.6 1.7 8.2 9.9 5.1 2.9 0.7 3.4 0.5 20.1 2022-23 NYK 77 36 45.9 34.3 75.7 1.8 8.1 10.0 4.1 3.0 0.6 2.8 0.3 25.1 Total 595 32 47.0 33.6 74.5 2.0 7.4 9.4 3.6 3.1 0.7 2.8 0.4 18.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.