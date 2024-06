Une soirée en enfer pour Julius Randle et RJ Barrett

Pendant que Jalen Brunson était superbe (41 points) et faisait le maximum pour maintenir New York en vie dans ce match et cette série, Julius Randle et RJ Barrett ont petit à petit poussé les Knicks dans la tombe à l’issue de ce Game 6 à Miami.

Comment ? En accumulant les shoots ratés et les ballons perdus. Chaque respiration offerte par le meneur de jeu était rapidement coupée par le déchet technique de ses deux coéquipiers.

« J’ai été catastrophique », reconnaît RJ Barrett pour ESPN. « Je suis vraiment déçu de moi-même, de ma prestation dans ce match. On se donne tellement à fond pour un objectif, et j’estime que je n’ai pas joué à mon meilleur niveau. Ça fait mal. Mais ces expériences peuvent faire du bien aussi, car on apprend. »

Le Canadien a terminé ce Game 6 avec 11 points à 1/10 au shoot et trois ballons perdus… Pourtant, la majorité des tirs qu’il a tentés n’étaient pas mauvais. Au contraire, RJ Barrett a eu des shoots abordables, il a simplement manqué de précision.

Julius Randle va devoir épurer son jeu

On ne peut pas faire la même analyse quand on regarde la prestation de Julius Randle, 15 points à 3/14 au shoot et trois ballons perdus. L’intérieur a lui pris constamment des tirs (trop) difficiles, avec un défenseur sur le dos, parfois en fin de possession et en déséquilibre. Il s’est, comme trop souvent, compliqué la vie.

« Je suis évidemment déçu, j’en voulais plus, j’en attendais plus », explique l’intérieur au New York Post. « Je vais regarder les images et voir comment on peut aider Jalen. »

Outre ses choix offensifs trop souvent douteux, qui plombent son efficacité, Julius Randle n’est jamais vraiment entré dans les playoffs. Peut-être que son retour pour le premier tour, après sa blessure à la cheville en fin de saison régulière, fut trop rapide et que le joueur a été gêné par son articulation. All-Star et élu dans une All-NBA Team, il sortait d’une de ses meilleures saisons régulières en carrière mais a manqué ce grand rendez-vous malgré le parcours réussi des Knicks.

« Julius est encore jeune. Il va entrer dans ses plus belles années », annonce Tom Thibodeau. « Il y a eu beaucoup de bons moments, de progression », ajoute l’ancien intérieur des Lakers et des Pelicans. « On peut être fier de certaines choses, et on va apprendre des autres. On va prendre le temps de faire le point pour savoir ce qu’on peut faire mieux à l’avenir. »

Même discours du côté de RJ Barrett. « On va réfléchir à ce match pendant un moment et trouver une manière de revenir plus fort la saison prochaine. »