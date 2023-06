Coupe du monde 2023 | Rui Hachimura et Yuta Watanabe, leaders du Japon

Alors que la Coupe du monde 2023 démarrera dans un peu plus de deux mois (25 août – 10 septembre), les premières pré-sélections tombent et on vient d’apprendre que celle du Japon (24 joueurs) comportait les noms de Rui Hachimura et Yuta Watanabe.

Leaders de la sélection japonaise, les ailiers des Lakers (free agent cet été) et des Nets (aussi free agent) devraient logiquement compter parmi les 12 noms retenus par le sélectionneur, Tom Hovasse, pour cette compétition qu’ils disputeront —en partie— à domicile (l’Indonésie et les Philippines sont les deux autres pays hôtes).

Rui Hachimura et Yuta Watanabe sont accompagnés de 22 joueurs dans cette liste élargie : Nick Fazekas, Yuya Nagayoshi, Yuki Togashi, Yudai Baba, Koya Kawamata, Soichiro Inoue, Makoto Hiejima, Yutaro Suda, Shuta Hara, Matthew Aquino, Kai Toews, Keisei Tominaga, Aki Chambers, Tenketsu Harimoto, Hugh Watanabe, Yuki Kawamura, Luke Evans, Seiya Ando, Josh Hawkins, Hirotaka Yoshii, Yudai Nishida, Ren Kanechika et Akira Jacobs.

Pour rappel, devant son public d’Okinawa, le Japon se trouvera dans la poule E en compagnie de l’Australie, de l’Allemagne et de la Finlande. En terminant à l’une des deux premières places, il croiserait ensuite avec le groupe de la Slovénie au second tour, pour espérer rallier les quarts de finale du tournoi…