Utah renforce son banc avec plusieurs assistants pour Will Hardy

Après les départs d’Alex Jensen et Irv Roland, le Jazz et Will Hardy avaient besoin de recruter pour garnir leur banc. D’après les informations de Marc Stein, la franchise de Salt Lake City continue d’avancer dans son recrutement, avec l’arrivée de Chad Forcier.

Ce dernier vient s’ajouter à trois noms évoqués ces derniers jours pour s’installer à côté de Will Hardy : Mike Williams, Rick Higgins et Scott Morrison. Pas de Ettore Messina donc.

Des quatre, c’est Chad Forcier qui possède le CV le plus impressionnant. L’assistant est présent sur les bancs NBA depuis 2001, après avoir commencé à Detroit, avant d’aller à Indiana et surtout à San Antonio, avec Gregg Popovich, entre 2007 et 2016. Puis il y a eu Orlando, Memphis et enfin Milwaukee, depuis 2019. Il a donc remporté deux titres NBA, en 2014 avec les Spurs et 2021 avec les Bucks.

Mike Williams, lui, était à Washington depuis 2018, quand Rick Higgins a travaillé avec le Magic et les Rockets ces dernières saisons. Scott Morrison a lui évolué aux côtés de Brad Stevens à Boston, entre 2018 et 2021.