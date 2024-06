Une Curry 10 pour la fête des Pères

Qui de mieux que la famille Curry, et Stephen Curry en particulier, pour symboliser la force de la connexion père-fils en NBA ? Du haut de ses 58 ans, Dell Curry, shooteur hors pair dans les années 90, doit en effet être fier des accomplissements de ses deux fils, Seth et Stephen. A l’occasion de la fête des pères, le meneur des Warriors va proposer un coloris spécial de sa Curry 10.

La paire se présente avec une tige « Wolf Grey » en gris foncé, une languette noire et des finitions en doré, comme sur la tirette ou la languette. L’ensemble repose sur la semelle UA Flow emblématique d’Under Armour en blanc et or tacheté.

Sa sortie est prévue pour demain sur le sol américain, soit jours avant la fête des Pères. Son prix devrait avoisiner les 175 dollars.

(Via NiceKicks)

