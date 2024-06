Andre Drummond a l’intention de continuer avec les Bulls

Andre Drummond a vécu une saison 2022/2023 assez étrange. Le pivot avait bien commencé, avant d’être écarté de la rotation à partir de janvier, puis d’exploser mentalement en mars, frappé par la dépression. Il a alors passé sa fin d’exercice à travailler sur sa santé mentale.

L’ancien des Pistons a donc terminé avec ses pires statistiques en carrière : 6 points et 6.6 rebonds en seulement 12 minutes de moyenne. Comme la seconde année de son contrat de deux ans signé avec les Bulls en 2021 est en option, n’a-t-il pas envie d’aller voir ailleurs pour jouer plus ? Visiblement, non.

La paire Vucevic-Drummond reconduite ?

« Pour l’instant, ce que j’ai prévu de faire, c’est d’activer mon option », annonce-t-il au podcast Paper Route. « J’apprécie la situation dans laquelle je me trouve. J’aime jouer à Chicago. C’est simplement une question d’opportunités. J’en ai eu quelques-unes pour me montrer. »

Comme Nikola Vucevic pourrait prochainement prolonger dans l’Illinois, l’ancien meilleur rebondeur de la ligue restera un remplaçant qui n’aura que des miettes à se mettre sous la dent. Mais les ambitions de Chicago lui suffisent.

« L’équipe est très bonne », estime-t-il. « On a simplement besoin de construire une alchimie ensemble, car on a eu beaucoup de blessures, donc on n’a pas eu de continuité avec ce groupe. Avec une année de plus, ce sera très bien. »

Andre Drummond Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 60 21 60.8 50.0 37.1 2.8 4.8 7.6 0.5 2.4 1.0 1.0 1.6 7.9 2013-14 DET 81 32 62.3 0.0 41.8 5.4 7.8 13.2 0.4 3.4 1.3 1.4 1.6 13.5 2014-15 DET 82 31 51.4 0.0 38.9 5.3 8.1 13.5 0.7 3.5 0.9 1.5 1.9 13.8 2015-16 DET 81 33 52.1 33.3 35.5 4.9 9.9 14.8 0.8 3.0 1.5 1.9 1.4 16.2 2016-17 DET 81 30 53.0 28.6 38.6 4.3 9.5 13.8 1.1 2.9 1.5 1.9 1.1 13.6 2017-18 DET 78 34 52.9 0.0 60.5 5.1 10.9 16.0 3.0 3.2 1.5 2.6 1.6 15.0 2018-19 DET 79 34 53.3 13.2 59.0 5.4 10.2 15.6 1.4 3.4 1.7 2.2 1.8 17.3 2019-20 * All Teams 57 33 53.3 14.3 57.5 4.4 10.8 15.2 2.7 3.5 1.9 3.6 1.6 17.7 2019-20 * DET 49 34 53.0 4.8 58.4 4.6 11.2 15.8 2.8 3.6 2.0 3.6 1.7 17.8 2019-20 * CLE 8 28 55.2 28.6 51.3 3.0 8.1 11.1 1.8 3.1 1.5 3.6 1.4 17.5 2020-21 * All Teams 46 27 49.3 0.0 60.0 3.6 8.4 12.0 2.0 3.2 1.4 2.7 1.1 14.9 2020-21 * CLE 25 29 47.4 0.0 59.7 4.0 9.4 13.5 2.6 2.8 1.6 3.2 1.2 17.5 2020-21 * LAL 21 25 53.1 0.0 60.5 3.1 7.1 10.2 1.4 3.8 1.1 2.1 1.0 11.9 2021-22 * All Teams 73 20 57.0 0.0 52.4 3.1 6.2 9.3 1.8 2.6 1.1 1.6 0.9 8.0 2021-22 * PHL 49 18 53.8 0.0 51.2 2.8 6.1 8.8 2.0 2.5 1.1 1.6 0.9 6.1 2021-22 * BRK 24 22 61.0 0.0 53.7 3.9 6.4 10.3 1.4 3.0 0.9 1.5 1.0 11.8 2022-23 CHI 67 13 60.6 0.0 53.6 2.1 4.6 6.6 0.5 1.8 0.7 1.1 0.4 6.0 2023-24 CHI 79 17 55.6 0.0 59.2 3.4 5.6 9.0 0.5 1.8 0.9 1.0 0.6 8.4 Total 864 27 54.3 12.5 48.2 4.2 8.1 12.4 1.2 2.9 1.3 1.8 1.3 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.