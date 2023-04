Andre Drummond raconte ses petites victoires contre la dépression

« Il est temps de me concentrer sur ma santé mentale. » Andre Drummond avait fait cette déclaration fin mars, pour se justifier d’avoir supprimé les applications de réseaux sociaux sur son téléphone. Mais pourquoi avait-il pris cette décision à cet instant précis ?

Deux jours avant cette annonce, le 27 mars, les Bulls jouent à Los Angeles face aux Clippers. Quelques instants seulement avant que la partie ne commence, le pivot cherche Wendy Borlabi, la psychologue des Bulls en charge de la santé mentale des joueurs dans la franchise.

Il n’a que quelques minutes (huit exactement) pour expliquer son mal-être avant que l’entre-deux ne soit joué. « Je ne sais pas ce que je vais dire, mais j’ai besoin de dire quelque chose », lui lance-t-il. C’est alors la conclusion de deux jours compliqués pour Drummond. Arrivé à Los Angeles le 25 mars, dans son lit d’hôtel, il se dit qu’il doit « reprendre sa vie en main, qu’il doit demander de l’aide, parler à quelqu’un ».

« Je craignais d’avoir des pensées que je ne suis pas censé avoir »

D’abord, il couche sur papier ses pensées, mais il ne parvient pas à les formuler à ses amis, sa famille ou ses coéquipiers. Ensuite, il fait son match contre les Lakers, puis le lendemain, intervient cette scène avant la rencontre face aux Clippers. Entre temps, il a longuement réfléchi : « Je craignais d’avoir des pensées que je ne suis pas censé avoir », confie-t-il au Chicago Tribune. « Quand on en arrive à ce point d’abattement, que se passe-t-il ensuite ? »

Comme tant d’autres athlètes avant lui, Drummond ne réussit pas à mettre des mots sur son problème. Il culpabilise presque d’être mal dans sa peau alors qu’il est dans une situation de rêve, en étant un joueur NBA très bien payé.

« Je suis Andre Drummond putain, je ne peux pas être triste. Je ne sais pas si c’est de la peur, mais je ne voulais pas paraître soft. Je suis trop grand et important pour demander de l’aide. Mais il y avait des moments où, quand je passais devant un miroir, je me regardais et je ne savais pas ce que je voyais. Je n’étais qu’une coquille, j’avais l’impression d’être un robot. J’avançais sans rien ressentir, en étant insensible. Je m’entraîne, je rentre chez moi, je m’entraîne, et on recommence. J’étais arrivé à un point où je n’avais plus l’impression d’être qui j’étais. »

Pourtant, avec DeMar DeRozan dans l’effectif, l’ancien de Detroit avait le parfait auditeur pour raconter ses problèmes. L’arrière fut, avec Kevin Love, un des premiers joueurs à mettre sur la place publique la question de la santé mentale en NBA. Drummond s’est rapproché de lui, les deux ont eu des moments de complicité, mais jamais le pivot n’a ouvertement dit ce qu’il ressentait à son coéquipier. « Petit à petit, j’ai senti que j’appelais à l’aide. Mais je ne savais pas comment demander de l’aide. »

« Maintenant que j’ai traversé cette épreuve, je sais que ça vous rend plus fort de pouvoir dire ce qu’on ressent »

Puis ce 27 mars à Los Angeles est arrivé. Comme Drummond n’arrive pas à formuler un début de conversation, la psychologue Borlabi lui demande alors s’il a besoin de parler. C’est là que tout change.

« Les émotions sont montées. Je ne comprenais pas ce qui se passait en moi. C’était un sentiment nouveau que je m’autorisais. Normalement, je le refoule, je l’étouffe et tout va bien. Je me suis autorisé à ressentir cela pour la première fois depuis très longtemps. J’étais ému, je devais dire quelque chose à quelqu’un. »

Le joueur de Chicago a ainsi entamé une thérapie, malgré sa réticence au début, depuis trois semaines. Il a immédiatement saisi le bénéfice qu’il pouvait retirer de ces séances avec Wendy Borlabi.

« On ne se rend pas compte que la thérapie ne consiste pas à vous donner la bonne réponse. Il s’agit d’entendre ce qu’on dit. Il s’agit de comprendre et d’articuler ce qui sort de votre bouche parce que ce sont des choses que l’on pense, mais qu’on ne dit pas à voix haute. Lorsque qu’on entend physiquement ce qu’on dit à voix haute, on se dit ‘bon sang, il faut que je fasse ça plus souvent’. On se sent soulagé d’un poids. »

Même si ce n’est que le début de son processus de guérison, les premiers effets se font sentir chez Andre Drummond. « Parler à un psychologue régulièrement, ça fait du bien », conclut-il. « J’ai encore beaucoup de chemin à faire mais le processus est lancé. Je commence à changer petit à petit, à revenir à l’essentiel, à renouer des amitiés que j’ai perdues au fil du temps, que j’ai laissées de côté pendant que je me perdais en tant que personne. Il y a tellement de moments où j’ai ressenti ça, mais j’ai décidé de les négliger, de les repousser. Maintenant que j’ai traversé cette épreuve, je sais que ça vous rend plus fort de pouvoir dire ce qu’on ressent. »

Andre Drummond Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 60 21 60.8 50.0 37.1 2.8 4.8 7.6 0.5 2.4 1.0 1.0 1.6 7.9 2013-14 DET 81 32 62.3 0.0 41.8 5.4 7.8 13.2 0.4 3.4 1.3 1.4 1.6 13.5 2014-15 DET 82 31 51.4 0.0 38.9 5.3 8.1 13.5 0.7 3.5 0.9 1.5 1.9 13.8 2015-16 DET 81 33 52.1 33.3 35.5 4.9 9.9 14.8 0.8 3.0 1.5 1.9 1.4 16.2 2016-17 DET 81 30 53.0 28.6 38.6 4.3 9.5 13.8 1.1 2.9 1.5 1.9 1.1 13.6 2017-18 DET 78 34 52.9 0.0 60.5 5.1 10.9 16.0 3.0 3.2 1.5 2.6 1.6 15.0 2018-19 DET 79 34 53.3 13.2 59.0 5.4 10.2 15.6 1.4 3.4 1.7 2.2 1.8 17.3 2019-20 * All Teams 57 33 53.3 14.3 57.5 4.4 10.8 15.2 2.7 3.5 1.9 3.6 1.6 17.7 2019-20 * DET 49 34 53.0 4.8 58.4 4.6 11.2 15.8 2.8 3.6 2.0 3.6 1.7 17.8 2019-20 * CLE 8 28 55.2 28.6 51.3 3.0 8.1 11.1 1.8 3.1 1.5 3.6 1.4 17.5 2020-21 * All Teams 46 27 49.3 0.0 60.0 3.6 8.4 12.0 2.0 3.2 1.4 2.7 1.1 14.9 2020-21 * CLE 25 29 47.4 0.0 59.7 4.0 9.4 13.5 2.6 2.8 1.6 3.2 1.2 17.5 2020-21 * LAL 21 25 53.1 0.0 60.5 3.1 7.1 10.2 1.4 3.8 1.1 2.1 1.0 11.9 2021-22 * All Teams 73 20 57.0 0.0 52.4 3.1 6.2 9.3 1.8 2.6 1.1 1.6 0.9 8.0 2021-22 * PHL 49 18 53.8 0.0 51.2 2.8 6.1 8.8 2.0 2.5 1.1 1.6 0.9 6.1 2021-22 * BRK 24 22 61.0 0.0 53.7 3.9 6.4 10.3 1.4 3.0 0.9 1.5 1.0 11.8 2022-23 CHI 67 13 60.6 0.0 53.6 2.1 4.6 6.6 0.5 1.8 0.7 1.1 0.4 6.0 Total 785 28 54.2 12.8 47.5 4.3 8.4 12.7 1.3 3.0 1.3 1.9 1.4 13.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.