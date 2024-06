Rebond attendu pour Michael Porter Jr.

Même maladroit, Michael Porter Jr. avait pesé sur la première manche de ces Finals avec 14 points et surtout 13 rebonds, sans oublier ses deux contres, prouvant qu’il avait une des clés de la série entre ses mains.

Sauf qu’il est ensuite passé à côté du Game 2, avec seulement 5 points et 6 rebonds à son compteur. À 2/8 au tir et le pire +/du match (-15), il n’a pas existé dans cette rencontre. Comment expliquer une telle chute de tension ?

« Je pense que l’intensité et l’énergie n’y étaient pas, pour moi comme pour l’équipe », répond-il en conférence de presse. « On a parlé des erreurs commisses en défense, mais au fond, c’est surtout de l’intensité. Le plus important, c’est la communication car c’est une forte équipe en face, donc il faut qu’elle soit au point. Nos absences en défense offrent des tirs ouverts. »

Pourquoi ne punit-il pas Gabe Vincent ?

Mike Malone a déjà longuement pesté sur le manque de concentration de ses joueurs dans cette courte défaite. Mais cela n’explique pas non plus le 3/17 à 3-pts de Michael Porter Jr. depuis le début de cette série. Lui qui était pourtant à 40% de réussite dans cet exercice depuis le début des playoffs…

« Je dois jouer avec énergie, en faisant les efforts et en trouvant des paniers faciles, soit en coupant, soit en transition, soit en me rapprochant du cercle, avec ma taille », évoque-t-il comme solutions pour marquer malgré sa maladresse. « Je ne vais pas continuer à manquer autant de tirs primés. Je dois garder confiance et, si ça ne tombe pas dedans, trouver une autre manière d’aider l’équipe. »

Se rapprocher du cercle peut être une bonne solution. Surtout que l’ailier a parfois un joueur plus petit que lui sur le dos, Gabe Vincent par exemple. Pourquoi ne pas punir cette défense de Miami et pleinement profiter de ce duel, comme Aaron Gordon l’avait si bien fait dans les premières minutes du Game 1 ?

« Ça fait partie des sacrifices qu’on doit faire dans cette équipe, car il y a des moments où certains ont un mismatch mais l’attaque qu’on joue alors n’est pas celle-là », se justifie Michael Porter Jr. « En transition, on peut essayer de profiter de ce duel avantageux. Si Vincent défend sur moi, c’est évident que j’estime que je dois avoir la balle pour marquer. Mais ce n’est pas nécessairement ce que l’équipe doit faire, ni ce qu’on a fait depuis le début de saison. Donc s’il faut écarter le jeu, même si j’ai un mismatch, alors il faut écarter le jeu. »

Michael Porter, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 DEN 55 16 50.9 42.2 83.3 1.2 3.5 4.7 0.8 1.8 0.5 0.9 0.5 9.3 2020-21 DEN 61 31 54.2 44.5 79.1 1.5 5.8 7.3 1.2 2.1 0.7 1.3 0.9 19.1 2021-22 DEN 9 30 35.9 20.8 55.6 1.0 5.6 6.6 1.9 1.8 1.1 1.3 0.2 9.9 2022-23 DEN 62 29 48.7 41.4 80.0 1.0 4.5 5.5 1.1 1.9 0.6 1.1 0.5 17.4 2023-24 DEN 81 32 48.4 39.7 83.6 1.3 5.7 7.0 1.5 1.8 0.5 1.1 0.7 16.7 Total 268 28 49.9 41.0 80.7 1.3 5.0 6.2 1.2 1.9 0.6 1.1 0.6 15.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.