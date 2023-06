Erik Spoelstra se mord la lèvre en regardant le score, l’air gêné. Le coach du Heat ne s’attendait sans doute pas à un tel départ de la part d’Aaron Gordon, dans ce Game 1. Celui-ci, d’abord étonnamment oublié par la défense floridienne, venait d’attaquer l’axe du cercle avant de finir en « euro-step » avec sa main gauche.

Ce panier venait clore un premier quart-temps de très haut niveau de la part de l’ancien joueur du Magic. L’ailier-fort des Nuggets a fait étalage de sa domination à l’intérieur, en profitant de nombreux duels à son avantage. Gabe Vincent, Caleb Martin, Max Strus : ils ont chacun leur tour souffert face à lui.

« C’est notre jeu. Quand on repère un ‘mismatch’, on l’exploite et on continue de le faire. J’ai pris ce que la défense m’offrait », résume Aaron Gordon. Il ajoute : « J’ai simplement profité de mon physique. J’ai essayé de foncer tête baissée, d’atteindre la raquette, d’éviter les fautes offensives et de donner le ton à notre équipe. »

Mike Malone et son coéquipier Jamal Murray s’accordent pour dire qu’il a parfaitement lancé les Nuggets. Grâce à ces « mismatch », il a inscrit 12 de ses 16 points (7/10 aux tirs) dès le premier quart-temps, sous le cercle.

« Quiconque est ouvert, quiconque à un avantage de taille, c’est notre façon de jouer. Quand ce n’est pas Jokic, c’est AG qui a donné le ton aujourd’hui. Parfois, c’est moi qui donne le ton. Parfois, c’est K (Kentavious Caldwell-Pope). Ça peut être n’importe qui. Je pense qu’AG a fait du bon boulot en s’adaptant dès le début du match, en se montrant solide au poste », qualifie le meneur de Denver.

L’incarnation de l’altruisme nécessaire

L’adaptation à laquelle ce dernier fait référence a été collective car Jamal Murray lui-même, ainsi que l’inévitable Nikola Jokic ont su repérer ces duels pour l’alimenter dans la raquette. Sur une action, on voit même le Serbe faire un geste de la main à son meneur pour lui demander de servir Aaron Gordon poste bas, alors que le pivot remontait poste haut.

« Ils ont ‘switché’ tôt dans le match et j’ai senti qu’il était vraiment important dans son placement devant le panier, pour marquer dans la raquette et pour finir au cercle », félicite encore Mike Malone, selon qui Aaron Gordon est un modèle en matière d’adaptation.

« On parle toujours de Nikola qui incarne la culture des Nuggets, mais je pense qu’Aaron Gordon est un excellent exemple de quelqu’un qui est vraiment altruiste. Il a compris qu’avec le retour de Jamal et Michael en bonne santé cette année, son rôle allait changer. Il ne l’a jamais contesté. Il l’a accepté dès le début de la saison et il y va, que ce soit pour défendre Karl-Anthony Towns, Kevin Durant, LeBron James, et maintenant évidemment, un gars comme Jimmy Butler. Il fait une grande partie du sale boulot pour nous et, bien souvent, il ne reçoit pas le crédit qu’il mérite », estime le technicien.

Ce crédit ? Aaron Gordon assure ne pas le rechercher : « Je ne suis pas ici pour être reconnu, je suis ici pour les victoires et jouer avec ces gars est une bénédiction. C’est une magnifique opportunité de jouer avec des gars qui ont tellement de talent et de passion pour le jeu. C’est ce que j’ai toujours adoré, jouer correctement et c’est ce qu’on fait ici. Je me fiche de marquer 50 points ou 0, du moment que j’ai un impact sur le jeu et qu’on gagne. » Précisément ce qu’il s’est passé cette nuit.

Aaron Gordon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 ORL 47 17 44.7 27.1 72.1 1.0 2.6 3.6 0.7 1.8 0.5 0.8 0.5 5.2 2015-16 ORL 78 24 47.3 29.6 66.8 2.0 4.5 6.5 1.6 2.0 0.8 0.9 0.7 9.2 2016-17 ORL 80 29 45.4 28.8 71.9 1.5 3.6 5.1 1.9 2.2 0.8 1.1 0.5 12.7 2017-18 ORL 58 33 43.4 33.6 69.8 1.5 6.4 7.9 2.3 1.9 1.0 1.8 0.8 17.6 2018-19 ORL 78 34 44.9 34.9 73.1 1.7 5.7 7.4 3.7 2.2 0.7 2.1 0.7 16.0 2019-20 ORL 62 33 43.7 30.8 67.4 1.7 5.9 7.7 3.7 2.0 0.8 1.6 0.6 14.4 2020-21 * All Teams 50 28 46.3 33.5 65.1 1.5 4.1 5.7 3.2 1.8 0.7 1.9 0.7 12.4 2020-21 * ORL 25 29 43.7 37.5 62.9 1.6 5.1 6.6 4.2 2.0 0.6 2.7 0.8 14.6 2020-21 * DEN 25 26 50.0 26.6 70.5 1.5 3.2 4.7 2.2 1.6 0.7 1.2 0.6 10.2 2021-22 DEN 75 32 52.0 33.5 74.3 1.7 4.2 5.9 2.5 2.0 0.6 1.8 0.6 15.0 2022-23 DEN 68 30 56.4 34.7 60.8 2.4 4.2 6.6 3.0 1.9 0.8 1.4 0.8 16.3 Total 596 29 47.2 32.5 68.6 1.7 4.6 6.3 2.5 2.0 0.7 1.5 0.7 13.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.