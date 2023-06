Le plus important pour Michael Porter Jr, c’est la santé

Loin des paillettes du duo Jamal Murray – Nikola Jokic ou de l’excellent travail de l’ombre d’Aaron Gordon, Michael Porter Jr. n’en reste pas moins très précieux aux Nuggets cette saison et depuis le début des playoffs. Il est même le facteur X de cette équipe : car quand il est dans un bon jour, il ne peut pas arriver grand-chose à Denver.

Dans un bon jour donc, mais aussi en bonne forme avant tout. Car c’est le gros point noir de sa carrière jusqu’à maintenant. L’ailier a été opéré trois fois du dos en seulement cinq ans, ce qui l’a empêché de jouer sa première saison puis l’a limité à 9 rencontres en 2021/22.

« Pour beaucoup de joueurs, ce style d’opération, c’est synonyme de fin de carrière », explique-t-il à The Ringer. « J’en ai eu deux et alors que je pensais avoir mis ça derrière moi, je dois en faire une troisième ? Je ne sais pas si, aussi jeune, un joueur a déjà joué après trois opérations du dos. Je n’en pouvais plus. Le travail supplémentaire que les joueurs font, qui est déjà important, je dois le faire trois fois plus pour être capable de jouer. En résumé, j’ai passé ma vie à tenter de rester en bonne santé. »

Les problèmes de dos de Michael Porter Jr. ne datent effectivement pas de son arrivée en NBA, mais de l’université. Gros potentiel au lycée, ses alertes physiques ont freiné l’intérêt de certaines franchises au moment de la Draft. Mais pas Denver, qui a tenté le coup avec le 14e choix en 2018.

« Ce ne fut pas une décision facile », se souvient Calvin Booth, le GM des Nuggets. « Il y avait des discussions entre nous, avant de prendre cette décision. Je sais que Josh Kroenke (le propriétaire de la franchise) était 100% d’accord. Tim Connelly (le président de l’époque) aussi. Drafter Michael a été un moment capital. »

Il a accepté son rôle de lieutenant

Outre l’aspect physique, évidemment important, la grande différence entre le Michael Porter Jr. d’aujourd’hui et celui du début de carrière, c’est sa bien meilleure implication en défense et au rebond.

Michael Malone a ainsi souvent demandé plus à son joueur dans ce domaine et ce dernier a répondu présent. Avec 8 prises de moyenne, il est même le deuxième rebondeur des Nuggets dans ces playoffs, derrière Nikola Jokic.

Avec ses shoots extérieurs, sa défense en progrès et ses rebonds, l’ailier s’est imposé comme un rouage essentiel de la réussite de Denver, comme Andrew Wiggins l’avait fait à Golden State, dans les mêmes domaines, durant la conquête du titre en 2022. Annoncé comme une future star dans ses jeunes années, il est finalement un parfait lieutenant dans un collectif solide. Avec tout de même un salaire max…

« C’est clairement un sacrifice », confie-t-il ainsi. « Je pense que beaucoup de joueurs ont fait pareil dans cette équipe. Aaron Gordon était la première option à Orlando et il a changé son style de jeu. En grandissant, j’avais toujours le ballon dans les mains. Mais dans toute bonne équipe en NBA, il faut des joueurs qui sont prêts à se sacrifier si on veut arriver à ce stade. Il faut trouver l’équilibre mental entre sacrifice et progression. »

Michael Porter, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 DEN 55 16 50.9 42.2 83.3 1.2 3.5 4.7 0.8 1.8 0.5 0.9 0.5 9.3 2020-21 DEN 61 31 54.2 44.5 79.1 1.5 5.8 7.3 1.2 2.1 0.7 1.3 0.9 19.1 2021-22 DEN 9 30 35.9 20.8 55.6 1.0 5.6 6.6 1.9 1.8 1.1 1.3 0.2 9.9 2022-23 DEN 62 29 48.7 41.4 80.0 1.0 4.5 5.5 1.1 1.9 0.6 1.1 0.5 17.4 Total 187 26 50.6 41.7 79.7 1.2 4.7 5.9 1.1 1.9 0.6 1.1 0.6 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.