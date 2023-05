Nikola Jokic – Jamal Murray et le danger du « pick-and-roll inversé »

La recette classique du « pick-and-roll » ? Un manieur de ballon, le meneur de jeu le plus souvent, profite d’un écran de son intérieur pour attaquer le cercle, servir le poseur d’écran qui a coupé dans la raquette ou les shooteurs extérieurs. À Denver, et c’est rare en NBA, on pratique souvent l’inverse. Autrement dit, Nikola Jokic reçoit régulièrement des écrans de Jamal Murray.

« C’est intéressant parce qu’il y a trois ou quatre ans, le meilleur combo ‘pick-and-roll’ de toute la NBA était Nikola et Jamal, et la plupart des gens pensaient que Nikola posait l’écran pour Jamal. En fait, c’était l’inverse. C’était Nikola qui portait le ballon et Jamal qui posait l’écran », se souvient Mike Malone.

Créer de la séparation

Ce choix s’est naturellement imposé pour profiter de l’une des principales qualités du pivot serbe : sa vision du jeu et par prolongement sa qualité de passe. L’intérêt de laisser un joueur de sa taille dicter le tempo depuis la tête de raquette est d’éloigner l’intérieur adverse de la raquette. Jamal Murray et les autres disposent ainsi de plus d’espace pour être servi en coupant au cercle, en « backdoor » par exemple.

« Jamal (Murray) sait aussi que si Nikola a le ballon et pose son écran, son joueur doit venir en aide, ce qui lui permettra de se démarquer. Si vous voulez simplifier le basket, cela se résume au fait de créer de la séparation. Les grands joueurs, les grandes équipes offensives trouvent des moyens de la créer. Les grands défenseurs en un-contre-un et les grandes équipes trouvent un moyen de la neutraliser », synthétise Mike Malone.

Et lorsque le défenseur du double MVP porte trop son attention sur le poseur d’écran, plus petit mais aussi plus mobile, Nikola Jokic peut se retrouver seul et sanctionner derrière l’arc. Il aurait tort de s’en priver car dans ces playoffs, il affiche un impressionnant niveau d’adresse à 3-points (47%).

L’autre possibilité, plutôt que le « pick-and-roll », est une transmission en main-à-main. Nikola Jokic délivre ainsi le cuir à Jamal Murray tout en gênant le mouvement du défenseur de ce dernier au moment du transfert du cuir. Ce qui peut se traduire par un redoublement de passes entre eux. La palette de possibilités devient alors infinie.

Autre facteur à prendre compte : la dimension physique. « La raison pour laquelle c’est si efficace, en dehors de l’évidence, qu’ils sont deux joueurs vraiment talentueux, est que Jamal est grand, fort, physique et qu’il n’a pas peur du contact. Certains joueurs préfèrent éviter les écrans parce qu’ils ne veulent pas de ce contact, ils ne veulent pas se livrer. Jamal, dès le début de sa carrière ici, a montré qu’il était prêt à aller poser un écran sur un grand ou un petit, peu importe, parce qu’il est costaud », détaille le coach.

Son meneur de jeu a beau poser des écrans pour Nikola Jokic et les autres, il reste un redoutable joueur de « pick-and-roll » lorsqu’il porte le cuir. Le Canadien est même le troisième meilleur marqueur des playoffs dans ce contexte, avec 11 points de moyenne, derrière Trae Young et Jalen Brunson. Nikola Jokic, lui, coupe beaucoup moins souvent au cercle, après l’écran, que son futur adversaire de raquette par exemple, Bam Adebayo.

Du jeu à trois avec Aaron Gordon

Voilà qui explique pourquoi cette attaque des Nuggets, en plus d’être atypique, est la plus efficace des playoffs avec 120 points inscrits par match (sur 100 possessions).

« Jamal se rend compte que lorsqu’il pose de bons écrans, que ce soit sur Nikola ou sur n’importe qui d’autre, cela va lui permettre de créer une certaine séparation pour shooter ou partir en pénétration. Nikola, Aaron (Gordon) et Jamal ont une très bonne synergie dans ce jeu à trois », élargit même Mike Malone.

À voir si ses joueurs parviennent à imposer cette philosophie de jeu à la défense du Heat. Surtout si les Floridiens décident de réutiliser leur fameuse zone…