Les Celtics ont enfin trouvé des solutions face à la zone du Heat

La zone du Heat était bien en place lorsque Jayson Tatum a posé un semblant d’écran pour libérer Al Horford ligne de fond. L’ailier des Celtics s’est alors présenté au cœur de raquette avant de sanctionner d’un « jumper », devant Bam Adebayo, depuis la ligne des lancers-francs.

Jayson Tatum inscrivait là son premier panier dans le jeu dans le quatrième quart-temps depuis le début de la série.

« Franchement, on a eu du mal à jouer face à la zone lors des premiers matches. Ça nous a fait endormi en quelque sorte. Quand je suis revenu en jeu, (Joe Mazzulla) a dessiné un système qui nous a permis de générer du mouvement, de trouver des espaces libres et de faire le bon choix », rapporte le héros de la soirée.

Dans les minutes qui ont suivi, ce dernier a sanctionné d’une autre façon cette défense qui pose encore souvent des problèmes dans la Grande Ligue. Par deux fois, il a ainsi trouvé Marcus Smart grâce à un travail de fixation : d’abord ligne de fond, en attirant plusieurs Floridiens sur lui, puis derrière la ligne à 3-points.

Une adresse à 3-points en berne

Jaylen Brown a aussi bien remarqué que cette défense a eu un impact sur l’attaque des Celtics jusqu’ici.

« Ils essayent de limiter les ‘matchups’, de s’assurer que leurs meilleurs défenseurs soient le plus haut possible, et de protéger leurs défenseurs plus faibles. Il nous a fallu un peu de temps pour le comprendre », note ainsi la deuxième arme offensive de l’équipe, en ajoutant : « On ne va pas toujours marquer de façon classique parce qu’ils ne nous défendent pas de façon classique. »

Le Heat est en effet une équipe particulière, dont la défense change constamment. Et sa zone 2-3 est aussi particulière puisqu’elle démarre en 1-1-3 afin de pouvoir « switcher » facilement sur l’écran initial.

Une stratégie qui empêche l’attaque par le centre face à des défenseurs plus faibles, tout en permettant de « cacher » les défenseurs faibles, comme le notait Jaylen Brown, et notamment Duncan Robinson. Derrière la première ligne de défense, le shooteur a ainsi pour but principal d’aider et de couper les lignes de passe.

Marquer face à cette défense impose de repenser son système de jeu, de sorte d’exploiter les espaces que la zone ne peut pas couvrir, et notamment le coeur de la raquette.

En multipliant notamment les fixations – passes. Déjà opposé à de la zone face aux Sixers, Joe Mazzulla avait expliqué que le meilleur moyen de la battre était de « shooter et de mettre les shoots ».

Le problème, c’est que les Celtics, pourtant très bons élèves de la ligue sur l’année, ne shootent qu’à 32.5% de réussite de loin sur la série, contre près de 41% au premier tour face aux Hawks, et 39% face aux Sixers. La faute à des tirs souvent précipités, et hors rythme, afin de tenter de profiter d’ouvertures un peu trompeuses.

En amont du Game 3, Jayson Tatum lâchait déjà : « Il s’agit simplement de faire le bon choix. Ils ont une très bonne défense. J’attire beaucoup l’attention. On obtient de bons tirs. Certains ne sont pas rentrés ou n’ont pas envoyé au même rythme que d’habitude. Il ne s’agit donc pas nécessairement pour moi de tirer davantage. Il s’agit de faire les bons choix. Parfois pour moi, parfois pour les autres. »

Une consigne enfin appliquée la nuit dernière.