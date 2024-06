Le MVP de la nuit | Jayson Tatum ne pouvait pas rater ce quatrième quart-temps

La question fait tiquer Jayson Tatum. Un journaliste vient de lui demander ce qu’il avait ressenti après avoir converti ce « jumper », au niveau de la ligne des lancers-francs, trois minutes après le début du quatrième quart-temps. Le journaliste lui fait alors remarquer qu’il n’avait pas encore marqué dans l’ultime période depuis le début de cette finale de conférence.

« Euh… Je n’ai pas mis de tirs dans le jeu, mais j’ai obtenu des lancers-francs dans le quatrième quart-temps… », corrige d’emblée le joueur des Celtics, avec un début de sourire jaune, avant d’enchaîner sur les difficultés de son équipe à manœuvrer face à la défense de zone adverse.

Jayson Tatum, l’homme qui avait découpé les 76ers dans les derniers instants du Game 6, n’avait effectivement marqué que depuis la ligne de réparation dans les quatrièmes quart-temps de cette série. Cette séquence appartient désormais au passé avec sa fin de rencontre d’un tout autre calibre, cette nuit à Miami, alors que les Celtics jouaient leur survie.

Un match LeBronesque

Après ce premier « jumper », sans doute libérateur, il a enchaîné les actions d’impact : une passe décisive sous le cercle vers Marcus Smart, un contre sur Gabe Vincent à 3-points, un panier primé en sortie de dribble, un nouveau décalage vers Smart derrière l’arc…

À l’arrivée, 11 (avec uniquement des tirs dans le jeu) de ses 33 points (14/22 aux tirs dont 4/8 de loin) inscrits dans cette ultime période dominée par Boston (20-28). « Menés 3-0, on est venu ici sans se mettre trop de pression. On essaye de prendre un match à la fois. On ne pensait pas à en gagner quatre de suite ce soir, on a simplement essayé de sauver notre saison, c’est ce qu’on a fait », résume Jayson Tatum qui a complété sa ligne de stats avec 11 rebonds, 7 passes, 2 contres et +20 au score lorsqu’il était en jeu.

Sa performance lui permet d’ailleurs de se rapprocher de LeBron James en matière de matchs de playoffs à plus de 30 points, 10 rebonds et 5 passes.

Jayson Tatum has 6 30-point, 10-rebound, 5-assist games this postseason, tied for 2nd-most in a single postseason all-time. Only LeBron James in 2018 had more (7). pic.twitter.com/R6Ywf2Ql2v — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 24, 2023

Auteur de deux paniers à 3-points importants dans le quart-temps précédent, pour démarrer l’impressionnant 18-0 de son équipe, l’ailier estime que ses coéquipiers en lui, en plus de signer leur « meilleur match en défense », ont joué « en rythme et avec détermination. On a fait des stops, on a joué en transition. Quand on voit les layups et les lancers-francs rentrer, c’est beaucoup plus simple de convertir des tirs. »

Et ainsi effacer la mauvaise impression laissée lors de trois premiers matchs que Boston « ne méritait pas » de gagner selon lui. Jayson Tatum et les siens se devaient donc de réagir : « On ne voulait pas que [ce début de série] nous caractérise, que cela caractérise notre saison. On a encore un long chemin à parcourir. Mais ce soir était un bon début, on va essayer de continuer sur cette lancée jusqu’à jeudi. »

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.4 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 Total 513 34 46.0 37.5 84.4 0.9 6.3 7.2 3.5 2.1 1.1 2.3 0.7 23.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.