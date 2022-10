Michael Malone satisfait des efforts de Michael Porter Jr. en défense

Comme son coéquipier Nikola Jokic par exemple, Michael Porter Jr. a beaucoup de talent quand il s’agit d’avoir le ballon en main, d’attaquer et de marquer des points, mais nettement moins quand il faut défendre fort et avec intensité.

Comme les Nuggets sont ambitieux et que l’ailier est de nouveau titulaire, il ne peut plus se permettre de jouer seulement d’un côté du terrain ou de se contenter de quelques rebonds défensifs. Son coach attend plus de lui et depuis le début de la saison, le joueur remplit son cahier des charges.

« Je suis tellement fier de Michael », affirmait Michael Malone, pour le Denver Post, après la victoire contre le Thunder le week-end dernier. « Il m’a beaucoup sur le dos concernant sa défense, mais il faut aussi, en tant que coach, récompenser un joueur quand il fait les choses correctement, pour que sa confiance augmente. Je l’ai vu se jeter sur un ballon et contester des tirs. »

L’entraîneur de Denver fait ici référence à des actions de la première rencontre face à Utah, durant laquelle les efforts de Porter Jr. ont été appréciés par ses coéquipiers. On peut penser aussi à quelques séquences en un-contre-un face à Stephen Curry quelques jours plus tard.

L’ancien de Missouri n’est évidemment pas devenu un grand défenseur pour autant, mais il fait le minimum et ça suffit au bonheur de Malone.

« Sera-t-il un jour Scottie Pippen ? Sans doute pas, non. Je ne veux pas qu’il devienne un Pippen, je souhaite qu’il soit la meilleure version de lui-même. En ce moment, il me montre qu’il s’implique. Il s’est engagé à essayer et c’est tout ce que je demande. Il va faire des erreurs, comme les autres joueurs, comme moi, mais si on se donne, si on essaie, si on fait les efforts, il n’y aura aucun problème. Michael a fait des progrès considérables de ce côté-là. »