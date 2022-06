Andrew Wiggins, le parfait lieutenant des Warriors

Draymond Green inoffensif, Klay Thompson maladroit et Jordan Poole irrégulier, Stephen Curry a néanmoins pu compter sur Andrew Wiggins dans ce Game 4, pour quitter Boston avec une victoire.

L’ailier de Golden State a joué plus de 43 minutes et réalisé un (nouveau) match très solide avec 17 points à 7/17 au shoot et surtout 16 rebonds. Jamais dans sa carrière, saison régulière ou playoffs, l’ancien de Minnesota n’avait gobé autant de rebonds dans une rencontre.

« Je savais que dans le dernier match, on avait été dominé au rebond. Les Celtics avaient pris beaucoup de rebonds offensifs », se souvenait Wiggins. « Donc pour cette partie, je voulais être agressif au rebond, je voulais essayer d’aider. Comme je veux gagner, je suis conscient que le rebond est essentiel pour ça. Comme on joue petit parfois, je dois aller au rebond. »

En premier quart-temps, et après avoir pris un gros coup à la machoire de la part de Jayson Tatum, Wiggins a surtout aidé Stephen Curry en attaque, avec 8 points marqués. Il jouera ensuite l’intégralité du deuxième quart-temps, sans réussite en attaque (1/5 au shoot), mais avec 5 rebonds. Même constat après la pause, avec un troisième quart-temps discret offensivement mais compensé avec 5 prises. Enfin, en dernier acte, il prend 6 rebonds dont deux offensifs qui lui permettent de marquer deux fois. Ces deux rebonds et deux paniers ont été très, très précieux pour les Warriors.

« On a eu besoin de chaque contribution de Wiggins »

L’ancien premier choix de la Draft, en 2014, est rentré à sept minutes de la fin, pour remplacer Draymond Green et, une minute plus tard, son premier rebond offensif, après son propre raté, permet de revenir à un point. Une minute après, les Celtics mènent encore de quatre points quand Jordan Poole manque son tir. Wiggins est toujours là, pour prendre un rebond offensif et marquer, et il réduit l’écart à deux unités. Deux fois, il a donné de l’air à Golden State.

« Il a été fantastique », déclare Steve Kerr. « Quand on affronte Boston, il faut faire face à Jayson Tatum et Jaylen Brown. Des joueurs puissants, doués, grands. Ils pénètrent et on a Wiggins pour gérer ça. Il a été excellent en défense. Sans oublier ses 16 rebonds, record en carrière, et son +/- de +20. On a eu besoin de chaque contribution de Wiggins. »

Avec 16.5 points et 8.5 rebonds de moyenne dans ces Finals, Andrew Wiggins est dans la lignée de ses performances depuis le début de la saison et pendant ces playoffs. Il travaille dans l’ombre, il est régulier et Curry et les Warriors peuvent compter sur lui pour marquer quelques paniers et aller au charbon en défense. Si Tatum s’est éteint au fil des minutes, c’est à cause de Wiggins.

« Ses 17 points, sa défense sur Tatum », remarque Klay Thompson au moment de commenter la prestation de son coéquipier. « Il a réalisé ce qu’il fait à chaque fois depuis le début de playoffs », poursuit Draymond Green. « Il rend la vie dure à son adversaire et il est énorme au rebond. »