Steve Kerr en mode handball avec Draymond Green

« Arrêtez de me poser la question. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez Draymond. Peut-être que c’est un clone ». Très active sur les réseaux sociaux, la mère de Draymond Green est comme tout le monde, elle hallucine en voyant son fils passer à côté de sa finale NBA. Cette nuit, ce fut même cauchemardesque pendant 45 minutes. Bien sûr, il y a de la défense, du rebond, des écrans, des interceptions, mais en attaque, c’est le néant !

Thinking Basketball a détaillé ce « problème Draymond Green ». Les Celtics n’ont ainsi même plus besoin de défendre sur lui puisqu’il refuse n’importe quel tir. Et lorsqu’il se décide à y aller, c’est précipité et sans conviction. Depuis le début de la finale, il en est à 6 sur 26 aux tirs, dont 1 sur 7 cette nuit.

Dans l’attitude, rien à dire, en revanche. C’était le contraste total par rapport au match précédent. Draymond Green sait qu’il est en difficulté, sa confiance en attaque est quasiment nulle, alors il se concentre sur le reste.

« Je suis un compétiteur. Mais au final, c’est la décision du coach et il faut faire avec. Je suis resté concentré sur le match, et je me suis dit que si je devais rentrer à nouveau, je ferai quelques actions positives »

Steve Kerr en est même arrivé au point de le sortir en milieu de 4e quart-temps ! Forcément difficile à avaler…

« Je ne serai jamais emballé à l’idée de sortir d’un match à sept minutes de la fin » répond-il. « Dans un match qu’il fallait absolument gagner… Je ne vais pas rester là assis, à vous dire le contraire. Je suis honnête. Je suis un compétiteur. Mais au final, c’est la décision du coach et il faut faire avec. Je suis resté concentré sur le match, et je me suis dit que si je devais rentrer à nouveau, je ferai quelques actions positives. C’était mon état d’esprit. »

Toujours utile défensivement, mais complètement inutile offensivement, Draymond Green a ainsi forcé Steve Kerr à se mettre en mode handball, faisant renter son intérieur sur une séquence défensive puis prenant un temps-mort dans la foulée afin de le remplacer par Jordan Poole sur la séquence offensive suivante.

« Oui, on l’a fait sortir et on fait rentrer Loon (Kevon Looney) vers la 8e minute, à 7 min 40 de la fin, et c’était le plan. Mais Loon jouait si bien, comme Jordan Poole, qu’on est resté avec ce groupe. C’est ce qu’on fait généralement. Comme la plupart des coachs, si un groupe joue bien, on reste avec ce groupe. Les dernières minutes, on a fait globalement une séquence d’attaque/défense en alternant Draymond et Jordan ».

« C’est une série compliquée pour lui en raison de la taille et des qualités athlétiques de Boston »

Un choix d’alterner Poole/Green payant pour Steve Kerr car Draymond Green va réaliser un grand « money time » avec trois rebonds, deux passes, et toujours une bonne défense. C’est Stephen Curry qui lui rend hommage.

« C’est l’expérience du champion. Il sait qu’il peut mieux jouer, mais pour tourner la page de sa première mi-temps, il a réalisé des actions gagnantes. Il a simplement montré sa présence et sa détermination. On reste soudés. Il n’y a aucun doute là-dessus. On n’est pas dans un sport individuel et ce n’est pas une feuille de stats. On doit continuer à procéder comme ça car il reste encore deux matches à gagner. »

Le mot de la fin pour Steve Kerr, interrogé sur ce choix de se passer de Draymond Green au coeur du 4e quart.

« Je n’ai vu aucune réaction de sa part, mais je ne veux pas que mes joueurs soient heureux de sortir. Draymond est un compétiteur incroyable. Il est revenu en jeu. Il a réalisé des actions énormes sur la fin. Il termine avec quatre interceptions, huit passes, neuf rebonds. Ecoutez, c’est une série compliquée pour lui sur le plan offensif en raison de la taille et des qualités athlétiques de Boston. Mais il a toujours un impact énorme sur le jeu. Et il sait qu’on fera tout ce qu’il faut faire afin de remporter les matchs. »