Chaque année, Adam Silver s’exprime, lors de sa traditionnelle conférence de presse, en ouverture de la finale NBA. La série de clôture de cette saison a une saveur particulière car, comme le rappelle le patron de la ligue, « le fait d’avoir un premier de conférence face au huitième ne fait qu’ajouter un peu plus de suspense à la compétition ».

C’est ici que le « commissionner » est justement interrogé sur le statut du Heat et du fonctionnement du « play-in » dont sont issus les Floridiens. Sur le papier, Miami a terminé à la 7e place au classement de l’Est, avec trois victoires de plus que les Hawks. Mais Jimmy Butler et sa bande ont perdu face à Atlanta, avant de l’emporter face aux Bulls, finissant donc avec le 8e spot en playoffs.

Avec donc, un affrontement face aux premiers de la conférence, les Bucks. Un journaliste lui demande si des modifications du format pourraient intervenir, parce que certains pourraient trouver « un peu injuste » que l’équipe n°1 de la conférence finisse par affronter la 7e meilleur bilan, plutôt que le 8e.

« Oui, il y a eu des discussions dans la mesure où c’est une question qui s’est posée dès que nous avons mis en place la structure. Nous parlons tous du Heat qui est la huitième tête de série, mais il était septième tête de série au départ et lorsqu’il a participé au play-in, il a perdu le premier match. Et certains d’entre vous se souviendront peut-être qu’ils étaient menés par les Bulls à moins de trois minutes de la fin du deuxième match. Ils ont fini huitièmes », replace ainsi Adam Silver.

En sous-entendant ici que ce format de qualification ajoute une part d’aléatoire énorme. Le premier de conférence peut autant rencontrer le septième que le dixième meilleur bilan. Comme ici avec les Bulls qui s’étaient imposés lors d’une première manche face aux Raptors (9e).

« Je pense que de notre point de vue, cela a fonctionné. J’ai toujours reconnu que nous devrions peut-être modifier des choses que nous avons mises en place, et nous le ferons. Mais je préférerais avoir quelques saisons de plus derrière nous avant de procéder à d’autres changements. Pour l’instant, nous sommes ouverts aux nouvelles idées et aux discussions, mais nous pensons que cela fonctionne plutôt bien pour l’instant », juge-t-il ainsi.

Ce dernier est conscient que le système, qui a énormément limité le « tanking », est très bien accueilli par le microcosme NBA et les fans. Grand bénéficiaire du « play-in », Erik Spoelstra déclarait par exemple récemment qu’il s’agissait de « la meilleure chose qui soit arrivée en NBA ces dix dernières années ».