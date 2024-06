À Denver, on ne veut surtout pas de l’étiquette de favoris !

Les amabilités entre les Nuggets de Mike Malone et le Heat d’Erik Spoelstra ont débuté dès la fin du Game 7 entre Boston et Miami. Dans l’attente du premier match des Finals NBA ce jeudi soir, les deux camps vont notamment se plier au petit jeu du rapport de force et de celui qui aura le plus de pression sur les épaules.

D’un côté, Denver, qui a dominé la conférence Ouest en saison régulière et s’est offert un « sweep » en finale de conférence. De l’autre, Miami qui est le premier finaliste NBA à sortir du « play-in », et la deuxième équipe de l’histoire (après les Knicks en 1999) à atteindre la dernière marche après avoir terminé 8e de sa conférence.

Le classement ne compte plus

La première lecture tendrait donc à désigner Denver comme grand favori, et c’est d’ailleurs ce que font les bookmakers de Las Vegas, ce que Mike Malone s’est attelé à démonter dès mardi lors de sa conférence de presse, estimant que le parcours des Floridiens en playoffs valait bien plus que son classement en saison régulière.

« Quand tu arrives au stade des NBA Finals, il n’est plus question de classements. Et pour ceux qui pensent que ça va être une série facile, je ne sais même pas quoi répondre », a-t-il lancé après l’entraînement. « Ça va être le plus gros défi de nos vies. Ce sont les NBA Finals. On essaie de remporter le premier titre NBA de notre histoire, et ça va être le truc le plus dur qu’on n’ait jamais fait. Et c’est comme ça que ça doit se passer ».

Mike Malone a poursuivi son opération en plaçant Jimmy Butler comme l’ennemi public numéro 1, celui par qui viendra le danger, par son talent mais aussi par son comportement, son leadership et sa capacité à ne jamais abandonner, lui qui avait déclaré après la défaite à domicile du Game 7 de la finale de conférence face à Boston il y a un an : « On va revenir au même stade de la compétition, et on va finir le boulot ».

Le Heat, une équipe qui n’abandonne jamais

« Quand je regarde Jimmy Butler, ce qui le différencie de la plupart des joueurs, c’est sa motivation, l’esprit de compétition qui l’habite, cette agressivité qui ne s’en va jamais. C’était vraiment cool de voir la conférence de presse de l’année dernière quand ils ont perdu et comment tout ce qu’il a dit à ce moment-là s’est concrétisé un an plus tard, et il a ramené cette équipe en Finals », a-t-il ajouté, toujours dans l’optique de retirer de la pression des épaules de ses joueurs pour la déposer sur celles de ses prochains adversaires. « Mais c’est un joueur de grands moments. Il n’a pas peur. C’est un dur à cuire. Il est implacable et c’est un guerrier ».

Même chose pour Aaron Gordon, qui a compris le sens de cette posture d’humilité adoptée par son coach, pour ne surtout pas émoustiller l’ego d’un adversaire qui vient de sortir Milwaukee, New York et Boston sans l’avantage du terrain et s’apprête à aborder l’affrontement face à Denver avec le même appétit.

« Nous avons le plus grand respect pour eux. Ils se battent, ils luttent et ils n’abandonnent jamais. Ils jouent 48 minutes par match et plus si nécessaire. Ils n’ont peur de rien. Ils sont disciplinés. Ils sont bien entraînés et ont des gars qui sont passés par là avant et d’autres qui sont revanchards. On ne s’intéresse pas au classement ni à l’histoire qui l’entoure. Il s’agit d’une équipe très talentueuse, professionnelle, et tous ces gars-là ont du talent. Nous les respectons donc » a ainsi conclu l’ailier.