Après 20 défaites de suite, le Fever retrouve la fièvre de la victoire

Grosse sensation, ou plutôt gros soulagement en WNBA ! Après 20 défaites consécutives, le Indiana Fever a enfin remporté un match. Dimanche, les joueuses de Christie Sides se sont imposées sur le parquet du Atlanta Dream (90-87). Il s’agit de la première victoire de la franchise depuis le 19 juin 2022. Ce succès met donc fin à une série de 20 revers de suite, la plus longue de l’histoire de la WNBA à égalité avec le Tulsa Shock (2011) devenu depuis les Dallas Wings.

« Nous en avons parlé dès le premier jour lors de notre réunion d’équipe : L’identité est la chose la plus importante » raconte Christie Sides, la coach du Fever. « La culture, le fait de jouer dur, d’être l’équipe se donne le plus à fond à l’entraînement. Et je vous promets, et je sais que les coachs le disent tout le temps, mais ces filles se sont vraiment donné à fond tous les jours ».

Pour éviter de devenir, seule, l’équipe la plus nulle de l’histoire avec 21 revers de suite, les joueuses d’Indiana se sont appuyées sur leur jeunesse. NaLyssa Smith, 2e choix de la Draft 2022, a réalisé une très grande performance avec 23 points et 12 rebonds à 10/16 au tir. Aliyah Boston, 1er choix de la Draft 2023, a ajouté 13 points et 7 rebonds à 5/7 au tir.

« Nous sommes en train de construire quelque chose ici, et cela va prendre du temps » a ajouté la coach. « C’était vraiment important pour nous d’obtenir cette victoire, à l’extérieur, pour la première à domicile d’Atlanta cette saison, avec une bonne ambiance. Chacune s’est concentrée sur son rôle et a fait exactement ce qu’elle était censée faire. Ce sont les choses sur lesquelles nous avons travaillé ».