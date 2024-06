WNBA | L’heure des retrouvailles entre Dearica Hamby et les Las Vegas Aces

Dearica Hamby avait annoncé il y a quelques mois qu’elle attendait son deuxième enfant. Une nouvelle qui n’a pas plu au sein du front office des Las Vegas Aces. Résultat ? Elle a été échangée en compagnie d’un choix du premier tour de la Draft 2024 aux Los Angeles Sparks. Par la suite, la joueuse a déclaré en janvier avoir été « intimidée » et « manipulée » par la franchise à cause de sa grossesse.

La ligue a donc mené une enquête, comprenant des entretiens avec 33 personnes et un examen de nombreux textes, courriels et autres documents. La WNBA en est ainsi venue à la conclusion que Becky Hammon, coach de l’équipe, avait tenu des propos déplacés envers Dearica Hamby par rapport avec sa grossesse.

En conséquence, l’ancienne adjointe de Gregg Popovich a été suspendue deux rencontres par la WNBA. Les Las Vegas Aces ont également perdu dans l’affaire un premier tour de Draft 2025 pour ne pas avoir respecté les droits de leur joueuse.

« Je connaissais la décision depuis la veille, la ligue l’a annoncé le lendemain. Je n’ai pas grand-chose à dire à ce sujet » a déclaré la joueuse. « Je veux aller de l’avant et me concentrer sur ce que je suis aujourd’hui. Je suis en bonne santé, je suis heureuse. Mon fils est en bonne santé et je vais jouer au basket cette saison. Je veux donc me concentrer sur l’avenir, cette partie de l’histoire est terminée ».

Mais voilà, ce samedi soir, Dearica Hamby fait son grand retour à Las Vegas, là où elle a été draftée en 2015 mais, cette fois-ci, elle portera la tunique des Los Angeles Sparks. Pour rappel, les Aces ont été championnes WNBA la saison dernière. Ce qui signifie que la joueuse va recevoir sa bague de championne.

« Je vais probablement pleurer lorsque je rendrai hommage à la foule et aux supporters. C’est ce que ce moment va représenter pour moi » avoue-t-elle. « Je sais que ce sera un moment important pour eux aussi. Je vais le faire pour eux et ensuite je vais simplement jouer au basket ».

Il faut aussi souligner qu’elle aurait pu choisir de ne pas jouer cette saison 2023 et de bénéficier d’un congé maternité rémunéré. Elle aurait alors perçu l’intégralité de son salaire, mais elle a absolument voulu disputer sa neuvième saison consécutive dans la ligue, malgré son accouchement en mars dernier.

« Parce que j’en suis capable » explique-t-elle. « J’étais physiquement apte à jouer quatre semaines après l’accouchement. J’ai commencé à me reposer et au fur et à mesure que le temps passait, j’étais assise à la maison et je me disais que c’était un peu ennuyeux et que je voulais retourner jouer au basket. J’ai appelé Karen Bryant, la directrice générale des Sparks, quatre ou cinq jours avant le camp d’entraînement et je lui ai dit que je serais là. Le premier jour, j’étais censée m’entraîner sans contact et j’ai fini par faire du contact, donc je me sens bien. Chaque jour, je me sens de plus en plus forte et de plus en plus en mode basket ».