Doc Rivers et Nick Nurse vont rencontrer les Suns

Et si Doc Rivers retrouvait Chris Paul aux Suns… C’est plus que possible puisque l’ancien coach des Clippers et des Sixers fait partie des finalistes pour le poste d’entraîneur de Phoenix. Sur la « very short list » des dirigeants des Suns pour succéder à Monty Williams, on retrouve trois coaches champions NBA et quatre assistants.

ESPN annonce ainsi que Doc Rivers est en concurrence avec Nick Nurse, l’ancien coach des Raptors, Kevin Young, le bras droit de Monty Williams aux Suns, et enfin Jordi Fernandez, le premier assistant de Mike Brown aux Kings. TNT ajoute à ces noms Charles Lee, premier assistant aux Bucks, et Kenny Atkinson, le bras droit de Steve Kerr aux Warriors. Pour sa part, The Athletic ajoute Frank Vogel, champion NBA avec les Lakers en 2020.

Kevin Young, Charles Lee et Jordi Fernandez, la nouvelle génération

Les entretiens auront lieu cette semaine, et Nick Nurse est déjà en contacts avancés avec les Bucks, où il est « finaliste » face à Adrian Griffin et justement Kenny Atkinson. C’est moins animé pour Frank Vogel même s’il avait rencontré les Rockets avant qu’ils ne choisissent Ime Udoka.

Premier assistant de Monty Williams, Kevin Young est considéré comme l’un des meilleurs techniciens de la nouvelle génération, et chaque année, il passe des entretiens pour être « head coach ». Ces dernières années, il a rencontré les dirigeants des Sixers, du Jazz ou encore des Wizards.

Selon les « insiders » locaux, il aurait le soutien des stars de l’équipe. Même situation pour Charles Lee, dont le nom circule régulièrement pour prendre les rênes d’une franchise.

Pas de Mike Budenholzer dans la liste

Enfin, Jordi Fernandez est un disciple de Mike Malone puisqu’il a passé six ans sur le banc des Nuggets. C’est là-bas que Mike Brown est allé chercher ce technicien espagnol pour en faire son « bras droit » à Sacramento.

On notera surtout que Mike Budenholzer ne fait pas partie des entraîneurs consultés. Pour l’instant, l’ancien coach des Bucks n’est sur les tablettes d’aucune équipe. Touché par le décès de son frère, peut-être a-t-il décidé de prendre du recul.