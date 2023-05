Doc Rivers viré !

Après ce nouvel échec en demi-finale de conférence, c’était prévisible : The Athletic annonce que les dirigeants de Philadelphie ont décidé de se séparer de Doc Rivers. Champion en 2008 avec les Celtics, l’ancien meneur des Hawks et des Knicks avait encore deux années de contrat, mais il n’est pas parvenu à faire mieux que Brett Brown à la tête des Sixers, et ce malgré la présence de deux MVP : James Harden et Joel Embiid.

Critiqué pour sa gestion des matches décisifs, et même des fins de matches, Rivers rejoint la longue liste des coaches virés ce printemps, et elle est prestigieuse puisqu’on y trouve Nick Nurse, Mike Budenholzer et Monty Williams. Contrairement à ses trois collègues, ce n’est pas certain que Rivers retrouve immédiatement un boulot…

Le coach le moins « clutch » de l’histoire en playoffs

Arrivé à Philadelphie en octobre 2020 après la « bulle » d’Orlando, l’ancien coach des Clippers avait réussi à faire progresser le bilan de son équipe chaque année en passant de 49 à 51 puis 54 victoires cette saison, soit le meilleur bilan depuis 2001. Dans le même temps, le bilan de Rivers en playoffs est médiocre : trois éliminations de suite en demi-finale de conférence, dont deux en gâchant une balle de match à domicile ! Les chiffres sont terribles pour lui : neuf défaites de suite dans un match qualificatif pour une finale de conférence ; le record absolu de 10 Game 7 perdus en carrière ; un bilan de 34% de victoires dans les matches décisifs en playoffs ; trois séries perdues après avoir mené 3-1 !

Selon ESPN, la direction a déjà une liste de noms pour le remplacer : Mike Budenholzer, Sam Cassell, Mike D’Antoni, Nick Nurse, Frank Vogel et Monty Williams. Toujours selon ESPN, ce départ pourrait inciter James Harden à prolonger alors que son nom circule de plus en plus du côté des Rockets.

Plus d’infos à venir.