On se dirige vers une séparation entre Bob Myers et les Warriors

Depuis des mois, Joe Lacob et les Warriors tentent de prolonger Bob Myers, leur président. Sauf que depuis des mois, l’architecte de la dynastie de la Baie repousse les offres, et rien n’a ainsi avancé.

D’après The Athletic, la franchise envisage désormais très sérieusement la possibilité qu’elle perde son GM, en place depuis 2012. Ancien agent (Brandon Roy, Tyreke Evans, Kendrick Perkins…), Bob Myers semble en effet avoir envie de tourner la page, gérer une franchise, même lorsqu’elle gagne des titres, n’étant pas de tout repos.

Golden State semble pourtant prêt à faire un pont d’or à Bob Myers, pour faire de lui l’un des dirigeants les mieux rémunérés de NBA, mais l’homme de 48 ans est très courtisé.

Toujours selon The Athletic, Bob Myers aurait ainsi reçu des propositions de la part de fonds d’investissement privés et d’autres ligues sportives professionnelles, à des salaires plus élevés que ceux offerts par les Warriors. Le dirigeant semble également intéressé par le monde des médias, alors qu’il a lancé son podcast.

Le flou sur son futur est en tout cas une (autre) épine dans le pied du club, avant un été extrêmement chargé avec Draymond Green qui pourrait devenir free agent, et Klay Thompson qui attend une prolongation de contrat…

« Notre organisation a beaucoup de choses à régler cet été », a confirmé Steve Kerr. « Ma situation contractuelle n’est pas, et ne devrait pas être, en tête de liste. Pour l’instant, la situation contractuelle de Bob est la priorité parce qu’elle pèse sur de nombreuses décisions concernant les joueurs, les contrats, la Draft, la free agency. Nous nous occuperons de mon cas quand ce sera nécessaire et je ne suis pas pressé de le faire ».

En cas de départ, c’est Mike Dunleavy Jr. qui devrait prendre la succession de Bob Myers comme GM du club.