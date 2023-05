Bob Myers toujours très indécis sur son avenir à Golden State

Tout juste éliminés par les Lakers en demi-finale de conférence, les Warriors s’apprêtent à vivre une intersaison charnière. Draymond Green possède ainsi une « player option » à 27.6 millions de dollars pour la saison prochaine et peut ainsi devenir free agent, même s’il a affirmé vouloir rester un Warrior à vie. Klay Thompson, lui, entre dans sa dernière année de contrat et est éligible à une prolongation cet été. Mais il y a quelqu’un d’autre dont l’avenir dans la Baie est incertain : Bob Myers, le GM, qui arrive à la fin de son contrat avec le club.

Arrivé à Golden State en 2011 en tant qu’assistant GM, pour apprendre auprès de Larry Riley, Bob Myers a été promu GM un an plus tard. Élu à deux reprises meilleur dirigeant (2015 et 2017), l’ancien agent de Brandon Roy est l’architecte de la dynastie des Warriors, qui a remporté quatre titres NBA sur les neuf dernières saisons.

Il est ainsi à l’origine de nombreuses décisions qui ont transformé le destin de la franchise, comme la sélection de Draymond Green en 35e position de la Draft 2012, le « trade » pour récupérer Andre Iguodala en 2013, et bien sûr la nomination de Steve Kerr en tant qu’entraîneur à la place de Mark Jackson en 2014.

« Ne prends pas de décision avant d’y être obligé »

Avant le Game 6 face aux Lakers, le GM des Warriors avait évoqué le sujet, sans trop donner d’indices, alors que le propriétaire du club, Joe Lacob, a déjà confirmé qu’il avait repoussé plusieurs offres de prolongation…

« Ce que je dirais aux fans, et ils n’aimeront pas ma réponse, c’est que je ne suis pas le sujet, c’est l’équipe qui doit se concentrer sur la poursuite de ce projet » a ainsi confié Bob Myers. « Il y aura un moment, lorsque la saison sera terminée, pour y penser, pour y réfléchir et voir comment cela se passe et comment je me sens. Les fans et les médias sont autorisés à se projeter dans l’avenir pendant la durée de la série. Il y aura un moment pour répondre à ces questions. Mais alors que nous sommes assis ici, avec un match vendredi soir, je ne pense pas à cela parce que je n’ai pas à le faire pour l’instant. Je veux donner tout ce que j’ai à l’équipe et à la saison. Il y a longtemps, quelqu’un de plus intelligent m’a dit : ne prends pas de décision avant d’y être obligé ».

L’heure de prendre la décision est désormais presque arrivée, mais ESPN rapporte que le GM des Warriors devrait réfléchir quelques semaines avant de prendre une décision finale.

Une décision qui pourrait d’ailleurs peser sur les autres dossiers, comme sur celui de Draymond Green.

« Si Bob vient me dire quelque chose, c’est parole d’évangile pour moi », expliquait ainsi l’ailier fort de la Baie en mars dernier. « Je l’écouterai. Mais c’est une relation qui s’est construite au cours des 11 dernières années, et c’est une relation qui continuera à se développer au cours des 40 prochaines années. » Toujours à Golden State ?