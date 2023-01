Les Warriors ont déjà fait deux offres de prolongation à leur GM, Bob Myers

Il y a presque un mois, ESPN expliquait que si des discussions avaient été engagées entre Bob Myers et les Warriors, les négociations étaient en revanche à l’arrêt. Une information qui pouvait faire peur aux fans de Golden State, inquiets de voir le GM, en fin de contrat cet été, quitter le navire à l’issue de la saison.

The Athletic a donc interrogé Joe Lacob, le propriétaire de la franchise, sur cette question. Les Warriors ont-ils proposé une prolongation de contrat à l’architecte de cette superbe dynastie ?

« Je vais dire une chose : on adore Bob », commence-t-il. « C’est la famille, il est là depuis quoi, dix ans ? Il mérite tout ce qu’il a obtenu. Il a été très bien rémunéré jusqu’à maintenant, parmi les trois meilleurs GM de la ligue. Ce n’est pas vrai qu’on n’a pas fait d’offre. Il y en a eu deux pour l’instant. J’essaie. Suis-je connu pour ne pas être agressif ? Je veux clarifier les choses. Si on dit qu’il n’a rien reçu, c’est faux. »

Il y a donc des discussions entre les deux parties et il ne semble pas utile de se faire peur pour le moment.

« Il doit prendre une décision sur ce qu’il veut faire de sa vie, sur la compensation financière qu’il estime juste. C’est une négociation », poursuit Joe Lacob. « Pour dire la vérité : je m’attends à ce qu’il revienne. C’est un grand négociateur. On l’aime, on veut qu’il revienne. Je ne veux pas qu’il parte, et je pense que ce ne sera pas le cas, mais sinon, ça nous ferait du mal. »

Surtout si un an plus tard, en 2024, Steve Kerr décidait lui aussi de ne pas prolonger en Californie…

« Parfois, les choses évoluent. Il faut le concevoir : il existe une chance pour que, pour une raison ou une autre, Bob Myers et Steve Kerr ne soient plus là. Cela ne me semble pas probable, mais ça reste possible. Si c’est le cas, alors on devra trouver un moyen d’aller de l’avant. Néanmoins, pour Steve Kerr, on n’en est pas là. Il lui reste une année de contrat. On verra ça plus tard. »