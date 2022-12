Est-ce que les Warriors vont perdre leur GM, Bob Myers ?

Difficile de trouver plus brillant parcours que celui de Bob Myers, ancien agent passé de l’autre côté de la barrière en avril 2011 comme assistant GM de Larry Riley à Golden State.

Promu GM un an plus tard, il est l’architecte de la dynastie, puisque seul Stephen Curry est arrivé avant lui à Golden State ! Elu deux fois meilleur dirigeant NBA de l’année, Bob Myers a donc contribué à construire un effectif qui a dominé la ligue au point d’avoir décroché quatre titres de champion, en 2015, 2017, 2018 et 2022.

Mais Bob Myers, devenu président des opérations basket du club, n’est pas assuré de rester aux Warriors ! Selon ESPN, son contrat actuel s’arrêterait en juin prochain, et n’a toujours pas été reconduit. Alors que des discussions ont été engagées ces derniers mois, les négociations seraient à l’heure actuelle à l’arrêt.

« Je me concentre entièrement sur la saison et sur l’équipe », s’est contenté de glisser Bob Myers à ESPN, tandis que le propriétaire de la franchise, Joe Lacob, a exprimé sa reconnaissance à l’égard de son dirigeant. « Nous aimons Bob et nous espérons qu’il restera pendant longtemps ».

Que faut-il en conclure ? Bob Myers joue-t-il la montre ? Se projette-t-il sur un nouveau défi ?

À titre d’exemple, on peut citer Masai Ujiri des Raptors, qui s’était retrouvé dans une situation similaire à la fin de la saison 2020/21, et avait finalement prolongé.

Dans le même temps, les Warriors travailleraient sur la prolongation de Steve Kerr, mais la situation est bien moins urgente que celle de Bob Myers puisque le contrat du coach de Golden State court jusqu’à la fin de la saison 2023/24.