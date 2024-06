Draft 2023 | Tombés à la 5e place, les Pistons ne veulent pas « cracher dans la soupe »

Ils avaient, comme les Spurs et les Rockets, 14% de chances d’obtenir le premier choix de la Draft, mais les Pistons finissent avec le cinquième. Une sacrée chute qui douche un peu les ambitions de la franchise.

Mais Troy Weaver, le GM de Detroit, ne veut pas parler de déception. Il est même très rassurant : il y a de quoi faire une bonne affaire lors de cette Draft.

« Il y a du talent et on peut avoir un très bon joueur à cette position », estime le dirigeant pour le Michigan Live. « La saison passée, on a pris un jeune talent avec Jaden Ivey en cinquième position. Je l’ai dit il y a quelques Drafts, peu importe la place qu’on obtient, l’important, c’est le joueur qu’on prend. »

C’est pourquoi les Pistons relativisent. Même si tous les regards de la « lottery » étaient tournés vers la première place, qui est pour San Antonio, et Victor Wembanyama, Detroit a déjà eu cette chance en 2021. De plus, il ne faut pas résumer l’édition 2023 au seul Français, si talentueux et prometteur soit-il.

« On ne crache pas dans la soupe », poursuit le dirigeant des Pistons. « On est impatient de drafter en cinquième position. C’est évident que ce premier choix était important, mais on est satisfait de notre place. On ne peut pas gagner à tous les coups et on a récupéré le premier choix il y a deux ans. On va pouvoir continuer d’avancer. »