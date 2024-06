Warriors-Lakers, la demi-finale de conférence la plus regardée depuis 1996 !

Les diffuseurs ABC, ESPN et TNT peuvent se frotter les mains. L’audience réalisée lors des six matchs de la série entre les Warriors et les Lakers a en effet battu tous les records, confirmant la très bonne tenue de ces playoffs 2023 en la matière. Avec 7.8 millions de téléspectateurs en moyenne, et un final en apothéose lors du Game 6 (8.64 millions en moyenne), l’opposition a en effet été la plus regardée depuis 1996 !

À l’époque, c’est la série entre les Bulls et les Knicks qui avait déchaîné les passions au même stade, avec plus de 11 millions de téléspectateurs en moyenne sur cinq matchs.

En dehors des Finals, l’opposition entre Golden State et Los Angeles est par ailleurs la série de playoffs la plus regardée depuis les finales de conférence de 2018 entre Golden State et Houston à l’Ouest (9.4 millions) ainsi que Cleveland et Boston à l’Est (8.4 millions).

Plus globalement, si on jette un oeil sur le classement des matchs des séries du premier et deuxième tour des playoffs les plus regardées sur les dix dernières années, on y retrouve carrément huit rencontres des playoffs 2023 ! Et les six matchs de la série entre les Warriors et les Lakers sont dedans…