Jordan Poole ne se voit pas quitter les Warriors

Même si Jordan Poole assure qu’il a beaucoup appris de cette saison et qu’il y a du positif, on ne souhaite à aucun joueur de se faire frapper par un coéquipier en début de saison, puis de finir sur une très mauvaise note en playoffs. Après l’agression de Draymond Green, le jeune arrière n’a pas fait de vagues, sur le terrain comme dans la presse, et dans les colonnes de The Ringer, il explique que les relations avec Draymond Green sont purement professionnelles.

« Je n’ai pas de réponse à vous donner » répond-il à propos de l’évolution de ses relations avec Draymond Green. « En dehors de ça, nous étions simplement sur le terrain, avec nos coéquipiers, et nous avons essayé de gagner des matches. Ce que je me rappelle avoir dit au début de la saison, c’est que nous allions jouer et essayer de gagner un titre. Nous étions coéquipiers. C’est juste du business, franchement. Et c’est vraiment tout ce que c’était, ce que c’est, et ce que ça a été. Ce n’était que du business. C’était du basket ».

Pas question de partir

Est-ce que ses playoffs ratés, ou même une prolongation de contrat de Green, pourraient le pousser vers la sortie ?

« Je ne vois pourquoi je ne serais pas de retour. Ce n’était pas une mauvaise année. Je réalise mes deux meilleurs performances en carrière dans deux catégories » rappelle-t-il. « J’ai été capable d’entrer dans l’histoire avec Klay et Steph. J’ai réussi mon premier game winner. Il s’est passé beaucoup de bonnes choses cette année. Ce n’était pas une mauvaise saison. »

Jordan Poole insiste, il fait partie du noyau dur des Warriors, et comme l’avait jugé Stephen Curry l’an passé, « il est la clé » de l’avenir de l’équipe.

« Je fais partie du décor, et j’ai ma place dans cette franchise. Je comble le fossé. Je suis un jeune homme qui a été drafté ici. Nous avons remporté un titre l’année dernière et nous avons eu une nouvelle chance de le faire. Et je ne vois pas pourquoi quelqu’un d’autre penserait autrement. Je ne pense pas que quiconque pense de la sorte ».

Jordan Poole Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 GOS 57 22 33.3 27.9 79.8 0.2 1.9 2.1 2.4 1.7 0.6 1.3 0.2 8.8 2020-21 GOS 51 19 43.2 35.1 88.2 0.3 1.5 1.8 1.9 1.7 0.5 1.0 0.2 12.0 2021-22 GOS 76 30 44.8 36.4 92.5 0.5 3.0 3.4 4.0 2.7 0.8 2.5 0.3 18.5 2022-23 GOS 82 30 43.0 33.6 87.0 0.4 2.4 2.7 4.5 2.6 0.8 3.1 0.3 20.4 2023-24 WAS 78 30 41.3 32.6 87.7 0.4 2.3 2.7 4.4 3.1 1.1 2.4 0.3 17.4 Total 344 27 41.9 33.6 87.8 0.4 2.3 2.6 3.6 2.5 0.8 2.2 0.3 16.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.