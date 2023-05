Le déni de Poole

Prolongé au prix fort l’été dernier, Jordan Poole n’est pas prêt d’oublier cette saison… Considéré comme la star du futur des Warriors, le jeune arrière a vécu le pire avec une agression de Draymond Green à l’entraînement, une saison en demi-teinte, et même des playoffs catastrophiques.

Les chiffres sont terribles pour la révélation de la saison passée. Face aux Kings, il signe 12 points à 34% aux tirs dont 26% à 3-points, et face aux Lakers, c’est pire : 8.3 points à 35% aux tirs dont 25% à 3-points. Jamais on n’a retrouvé le Poole de la saison passée, formidable joker offensif, capable de prendre le relais de Stephen Curry en attaque. Comment expliquer une telle chute de rendement ?

Apprendre à jouer pour les autres

« C’est sans doute dû à un changement de rôle. L’année dernière, je pouvais entrer en jeu et marquer, être agressif avec l’équipe que nous avions autour de nous. Aujourd’hui, je suis plus un facilitateur » estime-t-il. « J’ai essayé de leur trouver des tirs ouverts. Tout au long des playoffs, nous avons joué contre deux très bonnes défenses, et j’ai essayé de trouver des moyens de faciliter les choses, de pénétrer à l’intérieur. Il ne s’agit pas toujours de marquer. Il s’agit de trouver des moyens d’aider notre équipe à réussir. Vous savez, je pense que chaque série en playoffs est différente. Rien ne sera identique. »

Pour Poole, dont le nouveau contrat débute en septembre, cette 4e saison est un mal pour un bien, et il n’en garde que le meilleur. A aucun moment, il n’évoque ses problèmes en défense, ou l’impact de l’agression de Draymond Green.

« C’est excitant de dire que j’ai disputé ma 4e saison avec ces joueurs… J’ai beaucoup appris. J’ai beaucoup grandi. J’ai vécu des moments passionnants tout au long de la saison. J’ai participé à mes deuxièmes playoffs. C’était une bonne saison » assure-t-il. « Évidemment, nous voulions aller plus loin et continuer à nous battre pour le titre, mais vous savez, les cartes ne tombent pas toujours du bon côté. Mais il y a eu beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de choses à retenir. »

S’adapter aux critiques, aux réseaux sociaux…

Il a notamment appris qu’il fallait garder un cap, et ne pas tenir compte des critiques et des commentaires. Et il prend l’exemple de Jayson Tatum dans son récent Game 6 face aux Sixers.

« Ce que les gens disent aujourd’hui, que ce soit sur les médias sociaux, Instagram, Twitter ou autre, ce sont les mêmes personnes qui disaient les mêmes choses il y a 20 ans. Ils n’avaient tout simplement pas d’exutoire. Ils n’en avaient pas la possibilité ; ils se contentaient de lire les journaux ou d’écouter la radio » rappelle Poole. « Nous sommes en 2023, et c’est dans ce contexte que nous avons grandi, notre génération. Nous devons nous adapter. J’ai l’impression que nous y sommes habitués. Ils trouveront quelque chose à dire sur n’importe qui, comme Jayson Tatum qui a eu un début de match difficile dans le Game 6, je crois, contre Philadelphie. De quoi parle-t-on ? Il a terminé la rencontre en beauté et les a ramenés au score, ce qui a forcé le Game 7. Qu’il s’agisse de bonnes ou de mauvaises opinions, cela n’a pas d’importance. »

Jordan Poole Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 GOS 57 22 33.3 27.9 79.8 0.2 1.9 2.1 2.4 1.7 0.6 1.3 0.2 8.8 2020-21 GOS 51 19 43.2 35.1 88.2 0.3 1.5 1.8 1.9 1.7 0.5 1.0 0.2 12.0 2021-22 GOS 76 30 44.8 36.4 92.5 0.5 3.0 3.4 4.0 2.7 0.8 2.5 0.3 18.5 2022-23 GOS 82 30 43.0 33.6 87.0 0.4 2.4 2.7 4.5 2.6 0.8 3.1 0.3 20.4 Total 266 26 42.1 33.9 87.8 0.3 2.3 2.6 3.4 2.3 0.7 2.1 0.2 15.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.