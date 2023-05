La dédicace amusante de Stephen Curry pour Lonnie Walker IV

Avec son coup de chaud dans le dernier quart-temps du Game 4, et plus globalement avec ses 10.6 points de moyenne, Lonnie Walker IV a été précieux pour les Lakers dans cette demi-finale de conférence face à Stephen Curry et aux Warriors.

Le meneur de jeu de Golden State l’a d’ailleurs souligné en offrant à l’ancien des Spurs un maillot dédicacé, après la victoire et la qualification de Los Angeles à l’issue du Game 6.

Mais Curry n’a pas seulement signé l’objet puisque le MVP des Finals 2022 a également ajouté un petit commentaire amusant : « Pour Lonnie. Continue comme ça. De l’amour. Je ne te pardonnerai jamais ce Game 4 ! »

Un joli cadeau pour Walker, qui a passé une partie de sa série à défendre (et plutôt bien d’ailleurs) sur Curry et qui a marqué l’histoire puisqu’on rappelle que c’est la première fois que Steve Kerr, Curry et les Warriors perdent en playoffs face à une équipe de l’Ouest depuis le début de l’aventure entre le coach et la franchise en 2015.