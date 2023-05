Pourquoi l’élimination des Warriors est un événement

Jamais Steve Kerr n’avait perdu en playoffs contre une franchise de l’Ouest depuis son arrivée sur le banc des Warriors ! C’est dire si les Lakers ont réussi un exploit cette nuit en s’imposant 4-2 dans cette demi-finale de conférence. Le coach des Warriors disputait sa 20e série contre une équipe de l’Ouest, et il n’en avait donc jamais perdu ! Cette folle série avait commencé en 2015 avec un « sweep » face aux Pelicans d’un certain… Anthony Davis.

Ce n’est d’ailleurs que la 3e série perdue par Steve Kerr en playoffs, et c’est un exploit remarquable puisque son pourcentage de victoires est de 88% en postseason : 23 séries gagnées pour quatre titres NBA et seulement trois défaites (Cavaliers 2016, Raptors 2019, Lakers 2023).

Autre série qui a pris fin cette nuit : pour la première fois depuis 2007, et la célèbre épopée « We Believe », les Warriors n’ont pas gagné à l’extérieur dans une série ! Cette année-là, les Warriors avaient créé l’exploit d’éliminer les Mavericks au premier tour, puis ils s’étaient inclinés 4-1 face au Jazz, sans gagner à l’extérieur.

Les Lakers ont confirmé cette nuit leur invincibilité en playoffs à domicile, et les coéquipiers de Stephen Curry n’ont jamais été en mesure de les faire douter à la Crypto.com Arena. Cette fin de série est finalement logique au regard des difficultés des Warriors cette saison à l’extérieur : 11 victoires pour 30 défaites.