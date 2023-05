Les Lakers comptent bien rester invaincus à domicile dans ces playoffs

Comme attendu, les Warriors ont répondu au Chase Center, en venant à bout des Lakers sans trembler. Dès l’entame de ce Game 5, Los Angeles a été dépassé par l’intensité et l’énergie de Golden State en concédant un 17-5 d’entrée de jeu. La rencontre s’est par la suite équilibrée avant que les hommes de Darvin Ham ne craquent de nouveau en fin de second quart-temps puis en début de troisième quart-temps, laissant les Warriors s’envoler pour de bon. Les coéquipiers de Stephen Curry ont donc sauvé la première balle de match en revenant à 3-2.

« De toute évidence, c’est un groupe qui a de la fierté. Bravo à eux d’avoir fait le job à domicile » a ainsi réagi Darvin Ham. « C’est ainsi que se déroulent les playoffs. Ils sont entrés sur le parquet, ils avaient le public derrière eux, ils ont rentré des paniers dès le début du match, surtout à 3-points. Mais vous savez, c’est comme ça. Nous devons être prêts à faire la même chose chez nous ».

Les « role players » plus à l’aise à domicile

Si LeBron James et Anthony Davis ont plutôt été bons, ce n’est pas le cas du « supporting cast » des Lakers. Hormis quelques étincelles, les « role players » ne se sont pas montrés à la hauteur sur ce Game 5, et on pense bien sûr à D’Angelo Russell ou même à Jarred Vanderbilt, dont l’impact sur la série diminue de plus en plus. Si les Lakers ont pris le contrôle de la série, c’est parce qu’un « role player » est sorti de sa boîte à chaque victoire.

Mais l’histoire le montre bien : les « role players » sont bien meilleurs sur les rencontres à domicile en playoffs. On a pu le voir avec la performance héroïque de Lonnie Walker I lors du match précédent.

« Nous verrons ce que nous avons mal fait à la vidéo. Il est évident que ce n’est pas pour rien qu’ils sont les champions en titre » a confié Austin Reaves. « Je pense qu’au début du premier et du troisième quart-temps, ils ont joué plus dur que nous. C’est ce qui a été le plus important. Mais comme je l’ai dit, nous regarderons la vidéo demain, nous nous améliorerons et nous nous préparerons pour le Game 6 ».

Les Lakers se retrouvent désormais dans un copier-coller de la série contre les Grizzlies, au premier tour de ces playoffs. Ils ont en effet pris le Game 1, concédé le Game 2, avant de gagner les deux suivants à domicile pour mener 3-1, puis se sont inclinés à l’extérieur lors du Game 5.

6-0 à la Crypto.com Arena

Désormais, la série repart à Los Angeles où ils auront l’occasion de conclure la série devant leur public, comme ils l’avaient fait contre Memphis. Ce soir-là, les coéquipiers de LeBron James avaient carrément humilié les hommes de Taylor Jenkins par 40 points d’écart…

« Nous avons une nouvelle opportunité. Il est évident qu’ils ont exceptionnellement bien joué ce soir » s’est exprimé LeBron James. « Nous avons eu quelques bons moments, mais pas pendant 48 minutes comme il le fallait, mais nous avons une autre opportunité vendredi, et nous attendons ce match avec impatience ».

La série reprend donc la direction de la Crypto.com Arena, là où les Lakers sont invaincus en playoffs avec un bilan de 5-0, voire 6-0 si l’on compte le match de « play-in » contre les Wolves. Et les hommes de Darvin Ham ont toujours bien réagi après une défaite puisqu’ils n’ont jamais perdu deux fois de suite depuis le début des playoffs.

« Vendredi est une nouvelle occasion pour nous de voir où nous en sommes, de voir de quoi nous sommes faits, et de rentrer sur le terrain avec le cran et l’envie que nous avons depuis que nous sommes ensemble depuis le All-Star Break » a conclu LeBron James. « Nous sommes une équipe très résiliente, nous répondons bien à l’adversité, et nous attendons cela avec impatience, d’avoir l’occasion de jouer à nouveau vendredi. Nous n’avons pas fait ce qu’il fallait ce soir, alors j’ai hâte de retrouver nos fans pour un autre match du second tour. Vous savez, ces six matchs que nous avons remportés à domicile depuis le début de la postseason ne sont plus d’actualité. C’est terminé. Notre travail consiste à essayer d’être à 1-0 vendredi. Et j’attends avec impatience cette occasion ».