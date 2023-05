Sans trembler, le collectif des Warriors va chercher un Game 6

De retour au Chase Center dos au mur, les Warriors entament le match avec les crocs. À l’image d’un Draymond Green remonté comme une pendule, ils limitent les Lakers à 5 points lors des cinq premières minutes et font 4/6 de loin pour enfoncer le clou (17-5).

Les Lakers profitent toutefois des sorties de Green, Andrew Wiggins et Gary Payton II pour punir les Warriors et terminer le quart-temps sur un 23-15, derrière 13 points d’Anthony Davis pour rester en embuscade (32-28).

Deux tirs primés et deux layups de LeBron James et Dennis Schröder mettent L.A. devant (45-42). Steve Kerr relance alors son cinq de départ et les Warriors répondent par un 8-2 avec Curry à la baguette et le duo Green – Wiggins à la finition. LeBron James et Anthony Davis répondent, mais Klay Thompson, Andrew Wiggins et Jordan Poole en remettent une couche pour lancer un 16-5, terminé par deux 3-points de Thompson et Curry (70-59). Le panier au buzzer du Chef maison fait chavirer la salle.

Après avoir encaissé 16 points sur leurs 8 ballons perdus en première mi-temps, les Lakers perdent deux nouveaux ballons en moins de trois minutes pour entamer le troisième quart-temps, et les Warriors sautent sur l’occasion pour leur infliger un 9-2 et prendre le large (79-61).

Darvin Ham opte alors pour une défense qui « switche » sur tous les écrans. Les Warriors en perdent leur adresse (0/9 à 3-points dans la période) et les Lakers grappillent doucement mais sûrement leur retard (93-82).

Les Warriors tardent à tuer le match

Alors que les Lakers poussent pour faire douter les Warriors et le Chase Center, ce sont Stephen Curry et Andrew Wiggins, toujours aussi agressifs, qui redonnent de l’air à leur équipe (102-88). Les Dubs retombent toutefois dans leurs travers, enchainant les prises de décision douteuses et un 3-points d’Austin Reaves ramène les Lakers sous la barre des dix points (104-95).

Alors qu’Anthony Davis, touché au visage, quitte ses coéquipiers, Steve Kerr trouve l’ajustement ultime : laisser Stephen Curry attaquer Austin Reaves en un-contre-un plutôt que de jouer en pick & roll. Le meneur All-Star marque 7 points de suite pour forcer Darvin Ham à hisser le drapeau blanc. Comme au tour précédent, les Lakers essaieront de finir le boulot à domicile lors du Game 6.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Les Dubs retrouvent leur adresse pour débuter le match. Après les quatre premiers matchs, les Warriors étaient à 44% à 3-points au Chase Center et 29% à la Crypto.com Arena de Los Angeles. De retour sur leur parquet, les hommes de Steve Kerr ont tout de suite retrouvé leur adresse de loin. Ils ont entamé le match par un 7/12 de loin en premier quart-temps, et ont enchainé par un 4/9, pour atteindre un beau 11/21 à la pause. Le tout avec un Stephen Curry à 2/6 ! À la mi-temps, sept joueurs de Golden State comptaient au moins un tir primé.

— Les deux défenses sortent le bleu de chauffe. Après une première mi-temps au rythme endiablé et à l’adresse diabolique de part et d’autre (54% pour Golden State, 57% pour les Lakers), les deux défenses ont pris les choses en main après la pause. Les Lakers ont switché sur tous les écrans pour éteindre les Warriors (2/14 à 3-points). Les Warriors ont haussé leur intensité, limitant les Lakers à 40% de réussite. Les deux équipes ont provoqué 14 ballons et ont chacune marqué 20 points sur les bévues adverses. En fin de match, il a fallu tout le génie de Stephen Curry pour éviter à Golden State de se faire peur.

— Les seconds couteaux de Golden State répondent présent. Stephen Curry avait été phénoménal lors du Game 4 mais trop esseulé. Cette fois, les Warriors ont pu compter sur un effort collectif de tous les instants. Draymond Green et Andrew Wiggins, que les Warriors ont cherché beaucoup plus, ont été agressifs vers le cercle pendant toute le match et ont tous les deux fini à 20 et 25 points. Gary Payton II a été utile dans son rôle. Jordan Poole n’a pas été étincelant mais a apporté un plus sur de courtes séquences. Les autres Warriors auront besoin de se mettre au niveau à Los Angeles pour espérer forcer un Game 7.

TOPS/FLOPS

✅ Stephen Curry. Le meneur des Warriors a commencé en maestro avec 6 de ses 8 passes décisives en première mi-temps, avant de se transformer en scoreur pour 15 de ses 27 points en deuxième mi-temps, dont 9 en dernier quart temps.

✅ Draymond Green – Andrew Wiggins. Les deux joueurs ont donné le change des deux côtés du terrain dès le premier quart-temps. Green a terminé en double double (20 points, 10 rebonds), alors que Wiggins a ajouté 25 points. Les deux joueurs ont également mené le sursaut de la défense des Warriors en deuxième mi-temps.

✅ LeBron James – Anthony Davis. Les deux stars des Lakers ont fait peur au Chase Center, en marquant 17 et 18 points en première mi-temps. Ils ont baissé de pied après la pause, ne marquant que 8 et 5 points. Anthony Davis a dû quitter le match à quatre minutes de la fin.

⛔ Klay Thompson. Le « Splash Brother » continue son chemin de croix. Il n’a marqué que 10 points à 3/12 aux tirs et a souffert en défense face à la roublardise d’Austin Reaves. « Game 6 Klay » est-il capable d’inverser la tendance ?

LA SUITE

Game 6 à Los Angeles dans la nuit de vendredi à samedi (04h00).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.