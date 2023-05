En titularisant Robert Williams, Joe Mazzulla a soulagé les Celtics

Boston au bord de l’élimination, avec un Game 6 à Philadelphie à négocier, Joe Mazzulla a sorti la carte Robert Williams. Le pivot était pourtant remplaçant depuis le début des playoffs, alors qu’on peut se demander s’il est à 100% physiquement, mais il a donc repris sa place dans le cinq pour ce match à la vie à la mort.

Derrick White a lui retrouvé le banc, mais les Celtics ont unanimement salué le choix tactique de leur coach.

« J’étais ravi » explique ainsi Marcus Smart. « Le fait de pouvoir s’appuyer sur Rob change beaucoup de choses dans le jeu. Ça permet d’avoir une menace de lob, une menace au cercle, qui peut protéger le cercle de l’autre côté du parquet. Il est énorme pour nous, et j’étais fier de l’avoir sur le terrain ».

En 28 minutes, Robert Williams a ainsi compilé 10 points (4/7 au tir), 9 rebonds et 2 contres. Surtout, sa titularisation a soulagé Al Horford, ciblé par les Sixers sur le pick-and-roll lors du match précédent.

« Je suis heureux que Joe ait fait cet ajustement car quelle différence ! » lâchait ainsi le Dominicain. « J’étais heureux que cela se produise. Nous connaissons l’impact de Rob sur le terrain. Quand Rob n’est pas là, je dois en quelque sorte… J’ai l’impression que beaucoup de choses reposent sur mes épaules, et quand il est là, je sais qu’il est derrière moi, et je peux être un peu plus agressif, je peux faire des choses différentes. »

Sans Robert Williams, une énorme partie de la structure défensive des Celtics repose en effet sur Al Horford. Avec Robert Williams, le vétéran n’est plus autant sous pression. Mais il n’est pas le seul dans ce cas et les joueurs du Massachusetts ont donc pu augmenter leur pression défensive, dans ce match âpre qui sentait bon la conférence Est.

« Ce ne sera pas parfait. Joe n’est pas parfait. Il a été placé dans une situation extrêmement difficile cette année et il fait de son mieux. Et c’est tout ce que nous pouvons demander »

Pour Marcus Smart, qui avait défendu Joe Mazzulla la veille, cet ajustement, visiblement fait en concertation avec le groupe, fait partie du processus d’apprentissage de son jeune coach.

« Cela montre bien que Joe apprend, comme nous tous. Je sais qu’on l’a beaucoup critiqué, à juste titre. Il doit faire quelques ajustements. Et c’est ce qu’il a fait. Et c’est tout ce qu’on peut lui demander : continuer à donner le meilleur de lui-même. Cela concerne tout le monde. C’est un effort de toute l’équipe … Mais cela nous aide en tant que joueurs. Quand on y réfléchit bien, on lui apprend quelque chose, et on s’apprend des choses nous-mêmes. Nous apprenons à mieux nous connaître. Cela permet à Jayson (Tatum), à Jaylen (Brown) et à moi-même d’être plus loquaces sur le terrain et de trouver des solutions, et nous le faisons ensemble. »

Alors que Joe Mazzulla a chanté les louanges de Marcus Smart, le « quarterback » de sa défense dans ce Game 6 avec Robert Williams (les deux joueurs ont affiché le meilleur +/- du match à +18), le meneur lui rend la pareille.

« Ce ne sera pas parfait. Joe n’est pas parfait. Il a été placé dans une situation extrêmement difficile cette année et il fait de son mieux. Et c’est tout ce que nous pouvons demander. Nous allons continuer à nous démener pour lui, tout comme il va continuer à se démener pour nous » conclut-il ainsi.

Robert Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 BOS 32 9 70.6 0.0 60.0 0.8 1.7 2.5 0.2 1.1 0.3 0.3 1.3 2.5 2019-20 BOS 29 13 72.7 0.0 64.7 1.4 3.0 4.4 0.9 1.8 0.8 0.7 1.2 5.2 2020-21 BOS 52 19 72.1 0.0 61.6 2.6 4.3 6.9 1.8 2.0 0.8 1.0 1.8 8.0 2021-22 BOS 61 30 73.6 0.0 72.2 3.9 5.7 9.6 2.0 2.3 0.9 1.0 2.2 10.0 2022-23 BOS 35 24 74.7 0.0 61.0 3.0 5.4 8.3 1.4 1.9 0.6 1.0 1.4 8.0 Total 209 21 73.2 0.0 65.6 2.6 4.3 6.9 1.4 1.9 0.7 0.9 1.7 7.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.