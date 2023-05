Marcus Smart prend la défense de Joe Mazzulla

Joel Embiid et les Sixers ont l’occasion d’accéder à la finale de conférence, la nuit prochaine. Au Wells Fargo Center, devant leur public, c’est même l’occasion idéale pour Philadelphie, qui mène donc 3-2 face aux Celtics.

Et si Boston est en vacances demain, c’est sans doute Joe Mazzulla qui va être la première cible des critiques dans le Massachusetts. Avec l’élimination des Bucks, les Celtics étaient ainsi les favoris pour le titre parmi les équipes restantes. Sauf que ce groupe semble souvent pécher par excès de confiance, l’entraîneur laissant énormément de liberté à ses joueurs. Son coaching « cool », qui laisse beaucoup de responsabilités à ses hommes, est ainsi déjà sous le feu des critiques. D’autant qu’il a du mal à canaliser le « pick & roll » entre James Harden et Joel Embiid.

« Ça arrive à tout le monde » répond néanmoins Marcus Smart sur les critiques qui touche son coach. « On dit tellement de merde sur nous, les joueurs, mais on a besoin d’être responsabilisé. C’est la même chose pour les coachs. Mais même si les choses ne tournent pas rond, ce n’est jamais de la faute d’une seule personne. Ce n’est pas sa faute, ce n’est pas ma faute, ce n’est pas la faute de Jayson ou de Jaylen. C’est la faute de tout le monde ».

Le meneur assure en tout cas qu’il n’y a pas de coupure entre Joe Mazzulla et ses joueurs.

« Ce sont des choses qui arrivent », continue Marcus Smart. « Nous croyons toujours en notre coach. Nous croyons totalement en Joe. Nous n’avons pas perdu la foi en lui et nous ne la perdrons pas. Il a un plan de jeu, c’est à nous de l’exécuter. C’est nous qui jouons, alors nous devons l’aider. De son côté, il se débrouille très bien. »

Un staff trop inexpérimenté ?

Néanmoins, entre le bon travail défensif de Philadelphie pour court-circuiter pas mal d’options habituelles de Jayson Tatum, et les bons ajustements de Doc Rivers face à la défense des Celtics sur le « pick & roll », le Défenseur de l’année 2022 doit admettre que son équipe est pour le moment battue tactiquement dans cette série.

« Ce n’est pas simplement qu’on n’applique pas certaines choses », conclut Marcus Smart. « Nous jouons contre une très bonne équipe, et tout est question d’ajustements en playoffs. Ils font un très bon travail d’adaptation. Pas nous. Nous devons trouver une solution. C’est ça la clé. Les playoffs, c’est un environnement différent. Des obstacles différents qui se dressent devant vous. Il faut juste les manœuvrer correctement ».

À la décharge de Joe Mazzulla, il a été promu « head coach » suite à la suspension d’Ime Udoka dont le premier assistant, Will Hardy, venait de filer dans l’Utah. En conséquence, le staff des Celtics est assez inexpérimenté.

Néanmoins, il doit désormais trouver des solutions pour ramener la série dans le Massachusetts pour un Game 7, et ses joueurs les appliquer. Difficile néanmoins de savoir quelle version des Celtics on retrouvera cette nuit sur le parquet de Philadelphie. Celle physique, dynamique et collective, capable d’étouffer n’importe quel adversaire ou celle trop confiante qui pense pouvoir se sortir de chaque situation grâce à son adresse extérieure ?

Réponse à partir de 01h30…