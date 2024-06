À Philadephie, un Sixer averti en vaut deux…

Les Sixers ont réussi un bel exploit en allant s’imposer sans trembler à Boston dans le Game 5, mais le plus dur reste à faire, et Doc Rivers le sait bien. C’est désormais Philly qui va avoir la pression sur ses épaules dans un Game 6 à domicile avec une potentielle qualification en finale de conférence à la clé.

Le coach de Philadelphie sait aussi que Boston va se présenter au Wells Fargo Center avec le couteau entre les dents et l’envie de faire le même Game 6 qu’à Milwaukee la saison dernière, lorsque les Celtics avaient renversé le champion en titre sous l’impulsion d’un Jayson Tatum stratosphérique (46 points).

« On cherche tous des éléments de motivation, et on en a parlé ouvertement au sein du groupe », a-t-il confié. « Voilà ce qu’ils ont déjà réussi à faire, et ils vont donc arriver sur ce match avec confiance, et on doit s’y préparer. Il nous faut arriver à quatre victoires, et nous n’avons encore rien fait. C’est ce dont on a parlé aujourd’hui ».

Le moindre relâchement sera sanctionné

Doc Rivers a également confié que l’étude de la vidéo du Game 5 lui avait permis de mettre en avant la capacité de Boston à se procurer de bonnes situations de tir à 3-points, même s’ils n’ont pas eu d’adresse sur ce match (12/38). Un point sur lequel les Sixers devront rester vigilants ce soir.

« On ne peut pas se relâcher, point barre. Vraiment, on ne peut pas. Si on le fait, on ne gagne pas. En playoffs, le confort n’existe pas » répète ainsi l’entraîneur.

Ce sera effectivement l’une des clés de ce Game 6, comme ça avait le cas lors du Game 6 à Milwaukee, alors que Marcus Smart (5/9) et Jaylen Brown (4/7) avaient également flambé de loin derrière Jayson Tatum (7/15).