L’émotion de Victor Wembanyama devant le public de Nanterre

Il régnait un parfum particulier ce mardi soir pour le derby francilien entre Nanterre et Boulogne-Levallois. La raison ? Le retour de Victor Wembanyama à Nanterre, où « Wemby » a fait toutes ses classes, de 2014 à 2019 en équipe de jeunes avant de passer pro sous les ordres de Pascal Donnadieu de 2019 à 2021.

Pour ce qui restera comme son dernier match là où tout a commencé pour lui avant son départ pour la NBA, Victor Wembanyama voulait soigner sa sortie.

Comme face à Bourg-en-Bresse à l’Accor Arena quelques jours plus tôt, le futur numéro 1 de la Draft a encore régalé, compilant 25 points, à 6/18 au tir, 17 rebonds, 3 passes décisives et 4 contres pour 32 d’évaluation.

Productif jusqu’au bout, c’est notamment lui qui s’est envolé pour un dunk main gauche pour faire basculer la rencontre dans le « money-time », alors que le score affichait 72-68. Il a ensuite fini le boulot d’un lay-up main gauche suivi d’un contre sur Simeon Kalemba pour assurer la victoire des Metropolitans 92, 82 à 72.

Un « attachement » avec Nanterre

Le joueur de Boulogne-Levallois s’est enfin offert un tour d’honneur pour remercier son club formateur et ses supporters, un moment émouvant durant lequel il a laissé échapper quelques larmes.

« Son émotion est la plus belle preuve d’attachement qu’il puisse faire à Nanterre », a noté Pascal Donnadieu après la rencontre. « Dorénavant on sera ses premiers supporters, et je n’ai aucun doute quant au fait qu’il va faire la carrière qui lui est annoncée. »

Pendant que ses petits camarades ont officialisé leur présence au prochain Draft Combine, les Franciliens de Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly auront de leur côté encore deux matchs de championnat à disputer, vendredi à Cholet et mardi prochain face à Paris Basketball avant de passer aux playoffs.