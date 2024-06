Victor Wembanyama, seul absent de marque au Draft Combine

La liste des 78 participants au prochain Draft Combine a été communiquée mardi soir, l’occasion de s’assurer que tous les plus gros prospects seront bien de la partie pour cette première étape qui se déroule du 15 au 21 mai à Chicago. C’est le souhait désormais de la NBA qui exigera, à partir de 2024, que tous les joueurs inscrits dans la Draft participe à ce rassemblement.

Hormis les joueurs encore en lice en compétition comme les Français Nadir Hifi (Le Portel), Bilal Coulibaly et bien sûr Victor Wembanyama, on retrouve ainsi Scoot Henderson (Ignite), qui devrait être le deuxième choix de la prochaine Draft derrière « Wemby », mais aussi Brandon Miller (Alabama), les frères Amen et Ausar Thompson (Overtime Elite), Jarace Walker (Houston) ou encore Cam Whitmore (Villanova).

La « lottery » est prévue le 16 mai

Deux Français ont validé leur place, il s’agit de Sidy Cissoko (Ignite) et de Rayan Rupert, qui a terminé sa saison avec les New Zealand Breakers en finale des Playoffs de NBL. On note également la présence de l’espoir belge Toumani Camara (Dayton), du Sénégalais Mouhamed Gueye (Washington State) et du Malien Adama Sanogo, champion NCAA avec Connecticut.

Pour rappel, la traditionnelle « lottery » qui déterminera l’attribution des 60 choix de Draft aura également lieu à Chicago le 16 mai. C’est à ce moment-là qu’on découvrira le nom de l’équipe qui décrochera le 1er choix pour la Draft 2023 prévue le 22 juin, et donc qui devrait accueillir Victor Wembanyama la saison prochaine.