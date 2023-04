Pour les futurs joueurs NBA, le Draft Combine devient obligatoire !

Depuis lundi, les 30 franchises ont reçu les détails de la nouvelle convention collective, et parmi les 91 pages, une large partie concerne la Draft. On sait que la NBA n’a pas mis fin au « one-and-done », et aucun lycéen ne pourra s’inscrire directement dans la Draft. En revanche, il y a quelques modifications apportées au processus d’éligibilité, et la première concerne le Draft Combine, ce rassemblement qui permet aux 30 franchises de rencontrer les joueurs, mais aussi à la NBA d’effectuer toute une batterie de tests. Jusqu’à présent, le Draft Combine était facultatif, et les tous meilleurs joueurs, notamment ceux qui évoluent à l’étranger, le zappaient.

Mais à partir de 2024, tous les joueurs invités au rassemblement devront y participer ! Les « prospects », comme par exemple Victor Wembanyama ou Scoot Henderson cette saison, ne pourront pas être sélectionnés dans la Draft tant qu’ils n’auront pas participé à un rassemblement, ou effectuer le protocole, qui comprend les examens médicaux de la ligue, la communication des antécédents médicaux et des tests biomécaniques et fonctionnels, ainsi que des tests de puissance et de souplesses, des exercices de tir, des tests de performance et des mesures anthropométriques. Les joueurs devront également participer à des entretiens avec les dirigeants des différentes franchises, à des conférence de presse, etc. Seule liberté accordée : les joueurs ne seront pas obligés de participer à des cinq-contre-cinq.

Les plus jeunes pourront rester plus longtemps dans la G League Ignite

Mais ESPN insiste : même si un joueur est retenu par son club en Europe ou ailleurs, par un problème personnel, ou une blessure, il devra obligatoirement effectuer tous les tests et les exercices prévus par le Draft Combine, même si c’est à une date ultérieure. Si le joueur ne se plie pas à cette obligation, il ne pourra pas être drafté.

Autre changement inclus dans la nouvelle convention collective, les joueurs ne sont plus automatiquement éligibles à la Draft lorsqu’ils sont dans leur 19e année. Ce qui signifie que des lycéens, qui décident de partir à l’étranger, en Europe ou en Australie, ou de jouer avec la G League Ignite ou dans le circuit Overtime Elite (OTE), pourront y rester plusieurs années. Ce qui évitera, par exemple, qu’un joueur de la G League Ignite soit sélectionné malgré une saison moyenne, et le joueur concerné aura désormais jusqu’à 22 ans pour choisir le bon moment.