Joe Mazzulla avait oublié de féliciter Marcus Smart…

« Je suis le pire des coaches. » Ainsi s’était exprimé Joe Mazzulla au moment de quitter une conférence de presse en ligne, plus tôt dans la semaine. À quoi faisait référence le technicien des Celtics en s’exprimant ainsi ? De l’autodérision face à des journalistes qui critiqueraient ses choix face aux 76ers par exemple ?

En fait, pas du tout. « Je m’excuse. On venait juste de rentrer d’une session vidéo et j’ai manqué l’occasion de féliciter l’un de nos joueurs. Le temps passé avec les gars est sacré pendant la séance vidéo. Je venais d’apprendre que (Marcus) Smart avait remporté le ‘Hustle Award’, et on a passé toute la séance sans que je le félicite. Je crois que quelqu’un m’a posé la question, et mes yeux se sont illuminés et j’ai dit : ‘Quel idiot’ », rapporte le coach.

Après 2019 et 2022, son meneur venait en effet de décrocher un nouveau trophée du joueur « le plus combatif » de la ligue. Réalisant son oubli sur le moment, Joe Mazzulla s’est alors empressé d’envoyer un texto à son joueur.

« C’est important. Dans certaines situations, il s’agit de l’équipe, nos gars ont ça en tête. Mais j’aime vraiment montrer mon estime lorsque les gars reçoivent des récompenses individuelles. J’aime particulièrement cette récompense en raison des sacrifices et du travail qu’ils ont consentis. En partant de là, je pense devoir être meilleur », se blâme ainsi le coach. On imagine que son joueur ne lui en tiendra pas autant rigueur.

« En arrivant dans cette ligue, j’étais fier de (cet état d’esprit de combattant) et neuf ans plus tard, à l’âge de 29 ans, c’est toujours ce que je fais. Je le fais toujours très bien, donc c’est un trophée important. Je sais que ça ne se voit pas sur la feuille de stats, que ce n’est pas aussi reconnu que de marquer 30 points. Mais chaque équipe a besoin d’un gars comme moi qui va faire le sale boulot pour que Jayson (Tatum) et Jaylen (Brown) puissent aller sur le terrain et faire ce qu’ils font le mieux », avait réagi l’ancien défenseur de l’année.

Marcus Smart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 BOS 67 27 36.7 33.5 64.6 0.9 2.4 3.3 3.1 2.6 1.5 1.3 0.3 7.8 2015-16 BOS 61 27 34.8 25.3 77.7 1.3 2.9 4.2 3.0 3.0 1.5 1.3 0.3 9.2 2016-17 BOS 79 30 35.9 28.3 81.2 1.0 2.9 3.9 4.6 2.4 1.6 2.0 0.4 10.6 2017-18 BOS 54 30 36.7 30.1 72.9 0.8 2.7 3.5 4.8 2.5 1.3 2.4 0.4 10.2 2018-19 BOS 80 28 42.2 36.4 80.6 0.7 2.2 2.9 4.0 2.5 1.8 1.5 0.4 8.9 2019-20 BOS 60 32 37.5 34.7 83.6 0.7 3.1 3.8 4.9 2.7 1.7 1.7 0.5 12.9 2020-21 BOS 48 33 39.8 33.0 79.0 0.8 2.7 3.5 5.7 2.6 1.5 2.0 0.5 13.1 2021-22 BOS 71 32 41.8 33.1 79.3 0.6 3.2 3.8 5.9 2.3 1.7 2.2 0.3 12.1 2022-23 BOS 61 32 41.5 33.6 74.6 0.8 2.4 3.1 6.3 2.8 1.5 2.3 0.4 11.5 Total 581 30 38.6 32.3 77.7 0.8 2.7 3.5 4.7 2.6 1.6 1.9 0.4 10.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.