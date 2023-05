Pour la première fois des playoffs, la défense de Los Angeles a explosé

Il y avait eu des quart-temps à 38 points encaissés contre les Grizzlies au premier tour, dans la première et la cinquième manche, mais jamais la barre des 40 points n’avait été franchie. Encore moins deux fois de suite. C’est dire si Los Angeles a explosé dans ce Game 2 à Golden State.

LeBron James et compagnie ont encaissé 41 points en deuxième, puis 43 points en troisième quart-temps. 84 points dans les dents donc, en seulement 24 minutes, face à une équipe qui a shooté à 58% de réussite, avec un superbe 14/22 à 3-pts et 25 passes décisives. Tout allait trop vite pour les Lakers…

« Si on fait une erreur, on manque une consigne, ils vous le font payer », constate Darvin Ham en conférence de presse. « Ils shootent beaucoup à 3-pts, avec une cadence infernale, donc c’est très dur de les arrêter. Très souvent, en transition, nos changements arrivent trop tôt ou trop tard. Ils sont sans doute encore plus dangereux quand ils n’ont pas le ballon. C’est là que la course commence. Ils ont une capacité à courir, avec des intérieurs qui peuvent trouver Klay Thompson, Stephen Curry, Jordan Poole dans les bonnes positions. »

Avec seulement 47 points marqués pour répondre à cette vague, Los Angeles cède logiquement dans ce Game 2. Pourtant, les Californiens étaient devant après douze minutes.

« On sait que c’est une grosse équipe de troisième quart-temps, ils ont marqué 43 points, après les 41 dans le deuxième », rappelle Anthony Davis. « Donner des quart-temps comme ça, ce n’est pas nous. On doit faire mieux défensivement. »

Trop de shooteurs à gérer pour Los Angeles ?

Comment expliquer cette chute de tension, alors que la défense avait tenu dans le Game 1 puis dans le premier quart-temps de cette deuxième manche ?

« Ils avaient quatre shooteurs sur le parquet en même temps », répond Rui Hachimura. « Dans le premier match, il avait peut-être deux ou trois shooteurs. Là, ils espacent encore plus le jeu. Ils ont fait cet ajustement et on doit trouver une manière de défendre contre ça. »

Pour Darvin Ham, il y aura « beaucoup à faire » pour le Game 3, mais LeBron James est serein. Los Angeles a terminé la saison régulière en s’imposant comme une des meilleures défenses de la ligue et ce ne sont pas ces 24 minutes ratées qui vont bousculer les certitudes des Lakers.

« On est toujours la meilleure défense de la ligue, au moins une des meilleures, et on s’appuie dessus. Ça ne change rien », insiste le MVP des Finals 2020. « Il faut souligner leur performance : JaMychal Green a fait un bon match en tant que titulaire, Klay Thompson a été impressionnant. On doit passer au match suivant.