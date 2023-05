Les Warriors giflent les Lakers pour égaliser

La grosse surprise de ce Game 2 est la titularisation de JaMychal Green côté Warriors à la place de Kevon Looney, malade. Malgré une intensité défensive qui a baissé d’un ton par rapport au Game 1, les Lakers terminent le premier quart temps sur un 14-7 et virent en tête grâce à 14 points d’un LeBron James beaucoup plus agressif et à un 5/8 de loin (33-26).

Alors qu’ils avaient subi le rythme de leur adversaire, les Warriors poussent le tempo et débutent le deuxième quart temps sur un 12-2 (38-35). L’attaque des Lakers a du mal à suivre le rythme mais trois nouveaux tirs primés, dont deux d’un Rui Hachimura à 4/4 dans l’exercice, gardent L.A. en embuscade mais Golden State en rajoute une couche. Klay Thompson prend feu avec 14 points dans le quart temps et les Warriors font le break à +13 (67-54).

Les Warriors déroulent

Les hommes de Steve Kerr enfoncent le clou dès le retour des vestiaires. Klay Thompson, par deux fois, puis JaMychal Green, et Andrew Wiggins font ficelle de loin et l’écart passe à +18 (82-64). Derrière un 8/10 à 3-points et une défense intraitable menée par Draymond Green, les Warriors collent 43 points aux Lakers en troisième quart-temps pour prendre 30 points d’avance (110-80) ! Darvin Ham n’a alors pas hésité à sortir le drapeau blanc en prévision du Game 3 samedi à Los Angeles.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Steve Kerr change sa rotation pour étirer la défense des Lakers. La fin du Game 1 avait donné une indication claire aux Warriors. Quand ils jouent avec un seul intérieur ou un seul non shooteur, ils peuvent pousser le rythme et mettre la défense des Lakers en porte à faux. Cette nuit, avec un Kevon Looney diminué, Kerr a tenté le pari JaMychal Green pour débuter la rencontre. Pari réussi tant le pivot « fuyant » a fait payer les Lakers avec un 3/6 à 3-points. Kerr a ensuite enchainé avec soit Draymond, soit Looney en pivot, jouant avec quatre extérieurs et donc quatre menaces de loin, à l’exception de quelques possessions. Pour cette raison, il a également préféré Donte DiVincenzo à Gary Payton II.

— Le coup de turbo des Warriors en deuxième et troisième quart temps. Alors que le premier quart-temps s’était joué sur un rythme favorisant les Lakers, Steve Kerr a imploré à ses joueurs de hausser le tempo, comme ils l’avaient fait lors du dernier quart-temps du Game 1. Ce changement de rythme est d’abord venu d’une défense beaucoup plus agressive. En limitant les Lakers à 8/22 aux tirs et en provoquant 6 ballons perdus, Golden State a pu courir. Ils ont marqué 10 de leur 41 points en contre-attaque et ont fait exploser la défense de L.A. en alternant tirs à 3-points et attaques incisives du cercle. C’est Klay Thompson qui a été le fer de lance des champions en titre avec 14 points à 4/5 de loin, profitant de l’attention générée par Stephen Curry. Les Dubs ont continué de plus belle en troisième quart-temps, collant 43 points à à leurs adversaires pour remporter les deux périodes sur le score de 84 à 47 !

— Les Lakers sans la moindre intensité. À l’image d’Anthony Davis, les Lakers avaient été dominateurs dans l’engagement et dans l’intensité lors du Game 1. À l’image d’Anthony Davis, transparent dans ce Game 2, les Lakers ont semblé désintéressés dès les premières minutes. 14 points de LeBron James et une belle adresse extérieure leur avaient permis de prendre les devants mais dès que Golden State a haussé le ton, les Lakers ont disparu de la circulation. Avec l’avantage du terrain en poche et une série qui enchaine tous les deux jours, les hommes de Darvin Ham étaient satisfaits de leur voyage à San Francisco. Ils montreront un tout autre visage lors du Game 3.

TOPS/FLOPS

✅ Klay Thompson. Maladroit depuis deux matchs, le « Splash Brother » a pris feu cette nuit. Il a marqué 30 points en 31 minutes à 8/11 de loin pour le plus grand bonheur du Chase Center.

✅ Draymond Green. Dégouté par sa performance lors du Game 1, Green a éteint Anthony Davis dès les premières minutes du match avant de terminer à une passe décisive d’un triple double (11 points, 11 rebonds, 9 passes)

✅ Stephen Curry. Toujours marqué à la culotte par Jarred Vanderbilt et doublé sur chaque pick & roll, Curry a joué juste. Il a ouvert le jeu pour ses partenaires, terminant avec 11 passes décisives et 20 points sur 12 tirs.

✅ JaMychal Green. Titulaire surprise, Green a joué son rôle à la perfection marquant 15 points à 3/6 à trois points pour faire payer la défense des Lakers.

✅ LeBron James & Rui Hachimura. LeBron a marqué 14 de ses 23 points en premier quart temps. Hachimura a fait forte impression avec 21 points à 4/6 à trois points. Sa taille continue de poser problème aux Warriors et il pourrait devenir le facteur X lors des matchs à Los Angeles.

⛔ Anthony Davis. Davis est passé de légendaire lors du Game 1 à transparent lors du Game 2. Il a terminé avec 11 points, 7 rebonds, 4 passes, 4 ballons perdus, et 3 contres. Il ne peut cependant pas se permettre de jouer sans la moindre agressivité, en particulier en attaque.

LA SUITE

Game 3 à Los Angeles dans la nuit de samedi à dimanche (02h30).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.