Il y a un an, Mike Brown était auprès de Steve Kerr pour trouver les bons ajustements dans les séries face aux Nuggets puis aux Grizzlies. Un an plus tard, les deux sont face à face, et l’élève Brown va tenter d’éliminer le maître Kerr. C’est à partir de 21h30 pour un le seul Game 7 de ce premier tour. Un Game 7 de rêve entre les champions en titre et une franchise qui redécouvre les playoffs après 17 ans d’absence !

« Nous devons être physique des deux côtés du terrain », prévient Mike Brown. « Je n’ai pas de potion magique, vous savez. Nous devons être physique en attaque comme en défense. Nous devons jouer avec conviction balle en main, et on doit leur faire ressentir notre présence en défense. On doit faire les écrans-retard, et ensuite se projeter et courir. Nous devons jouer vite, pas seulement sur tout terrain, mais aussi sur demi-terrain. »

Le duo Murray-Huerter doit se lâcher

Dans le Game 6, Mike Brown a piégé Steve Kerr avec du « small ball » pour obliger Draymond Green et Kevon Looney à lâcher la raquette. C’est Domantas Sabonis qui s’est retrouvé dans les coins pour perturber les Warriors.

« Il faut trouver du rythme pour créer des brèches et ainsi obtenir des positions de tirs » poursuit-il. « On doit tous se laisser aller. Si on est démarqué, peu importe, il faut se lâcher. »

Comme dans le Game 6, Mike Brown mise sur la vitesse et la jeunesse de ses joueurs. C’est par le rythme que Sacramento a fait craquer les Warriors pour s’imposer au Chase Center, et il insiste : ses joueurs ne doivent pas hésiter à prendre des tirs. Il pense d’abord à Keegan Murray et Kevin Huerter.

« Il va falloir que les deux joueurs se mettent en route, mais aussi qu’ils tirent quand ils sont démarqués. C’est la première chose à faire », insist-t-il. « Ensuite, ils ne doivent pas hésiter. Plus ils se lâcheront, moins il y aura de pression sur [De’Aaron] Fox et Domas dans leurs tentatives de marquer. Parce que les Warriors vont surveiller Fox, ils vont surveiller Malik [Monk]… Ces deux-là font du très bon travail pour pénétrer et aller au cercle, et donc Keegan et Kevin vont avoir des opportunités de prendre des tirs à 3-points. Cela va nous être utile, et ils doivent s’assurer qu’ils les prennent, mais nous devons nous assurer que nous les trouvons, aussi ».

L’expérience, l’arme numéro 1 des Warriors

En revanche, ce que ses jeunes n’ont pas, c’est l’expérience. Certes Harrison Barnes, avec les Warriors, est allé loin dans les playoffs, et même très loin puisqu’il a gagné le titre en 2015 et perdu le titre en 2016. Mais depuis sept ans, il n’avait plus joué en playoffs…

« Ce sont les champions en titre, et on va devoir jouer un basket de très haut niveau pendant 48 minutes car ces gars-là le feront, croyez moi ! Ils vont tout donner du début à la fin du match, car les deux équipes savent qu’elles sont dos au mur. Ils sont déjà passés par là, ils ont l’expérience pour trouver la solution, et il va nous falloir faire tout ce que j’ai dit » conclut Mike Brown.