Goran Dragic revient sur son transfert survenu… en plein vol

La vie d’un joueur NBA n’est pas toujours simple, notamment en cas de transfert, car l’aspect business prend le dessus sur l’aspect humain et cela peut donner lieu à des situations complexes voire carrément loufoques.

Ce fut justement le cas de Goran Dragic. En février 2011, il évoluait alors aux Suns en tant que doublure de Steve Nash (pour environ 7 points, 3 passes et 2 rebonds de moyenne), quand la période de la « trade deadline » est arrivée…

« Nous nous envolions pour Toronto », raconte-t-il, sur le podcast de son coéquipier Thanasis Antetokounmpo. « La trade deadline était fixée à 13 heures et notre avion a décollé à 12h30. Je ne sais pas pourquoi [les Suns] n’ont pas attendu 30 minutes de plus… J’étais dans l’avion et nous sommes partis. J’étais assis à côté de Steve Nash et j’ai fait une sieste… »

A l’atterrissage, Gorand Dragic prend son sac et rejoint le terminal des départs

Sauf qu’à ce moment-là, les dirigeants de Phoenix trouvaient un accord avec leurs homologues de Houston, pour récupérer un certain Aaron Brooks, alors « Most Improved Player » en titre.

« Nous avons atterri, puis Steve m’a réveillé », poursuit le Slovène. « Il m’a dit : ‘Je suis désolé Goran, mais tu viens d’être échangé…’. Je me suis demandé ce qui se passait. Mais j’ai juste pris mon sac, je suis allé au terminal [des départs] et j’ai pris la direction de Houston. Je suis passé d’un avion à un autre, directement vers Houston et, dès le lendemain, j’affrontais les Nets. »

Un transfert qui a sonné la fin du (premier) passage de Goran Dragic dans l’Arizona, même s’il n’en voudra finalement pas trop aux Suns puisqu’il y reviendra, comme « free agent », un peu plus d’un an plus tard.

Goran Dragic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 PHX 55 13 39.3 37.0 76.9 0.6 1.3 1.9 2.0 1.6 0.5 1.3 0.1 4.5 2009-10 PHX 80 18 45.2 39.4 73.6 0.5 1.7 2.1 3.0 1.6 0.6 1.6 0.1 7.9 2010-11 * All Teams 70 18 43.5 36.1 62.4 0.5 1.5 2.0 2.9 1.8 0.7 1.7 0.1 7.5 2010-11 * PHX 48 18 42.1 27.7 60.8 0.5 1.3 1.8 3.1 1.9 0.8 2.0 0.1 7.4 2010-11 * HOU 22 17 47.2 51.9 66.7 0.6 2.0 2.6 2.5 1.6 0.6 1.0 0.2 7.7 2011-12 HOU 66 27 46.2 33.7 80.5 0.8 1.7 2.6 5.3 2.5 1.3 2.4 0.2 11.7 2012-13 PHX 77 34 44.3 31.9 74.8 0.8 2.3 3.1 7.4 2.8 1.6 2.8 0.3 14.7 2013-14 PHX 76 35 50.5 40.8 76.0 0.9 2.3 3.2 5.9 2.7 1.4 2.8 0.3 20.3 2014-15 * All Teams 78 34 50.1 34.7 77.4 1.0 2.5 3.5 4.5 2.5 1.0 2.2 0.2 16.4 2014-15 * PHX 52 33 50.1 35.5 74.6 1.0 2.6 3.6 4.1 2.3 1.0 2.2 0.2 16.2 2014-15 * MIA 26 35 50.2 32.9 80.8 1.2 2.3 3.4 5.4 2.9 1.1 2.3 0.2 16.6 2015-16 MIA 72 33 47.7 31.2 72.7 0.8 3.1 3.9 5.8 2.6 1.0 2.6 0.2 14.1 2016-17 MIA 73 34 47.5 40.5 79.0 0.9 3.0 3.8 5.8 2.7 1.2 2.9 0.2 20.3 2017-18 MIA 75 32 45.0 37.0 80.1 0.7 3.4 4.1 4.8 2.4 0.8 2.2 0.2 17.3 2018-19 MIA 36 28 41.3 34.8 78.2 0.6 2.5 3.1 4.8 2.3 0.8 2.0 0.1 13.7 2019-20 MIA 59 28 44.1 36.7 77.6 0.5 2.7 3.2 5.1 2.1 0.7 2.4 0.2 16.2 2020-21 MIA 50 27 43.2 37.3 82.8 0.5 2.9 3.4 4.4 2.3 0.7 2.4 0.2 13.4 2021-22 * All Teams 21 24 37.7 25.4 81.8 0.6 2.5 3.1 4.1 2.1 0.9 1.6 0.2 7.5 2021-22 * BRK 16 26 37.6 24.5 73.9 0.7 2.5 3.2 4.8 2.3 0.9 2.1 0.2 7.3 2021-22 * TOR 5 18 38.2 28.6 100.0 0.4 2.4 2.8 1.8 1.6 1.0 0.2 0.2 8.0 2022-23 * All Teams 58 15 42.1 35.9 68.9 0.3 1.1 1.4 2.6 1.1 0.2 1.1 0.1 6.3 2022-23 * CHI 51 15 42.5 35.2 65.9 0.3 1.1 1.4 2.7 1.2 0.2 1.1 0.1 6.4 2022-23 * MIL 7 12 38.9 41.2 100.0 0.4 1.3 1.7 1.7 0.3 0.3 1.0 0.0 5.6 Total 946 27 45.9 36.2 76.6 0.7 2.3 3.0 4.7 2.2 0.9 2.2 0.2 13.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.