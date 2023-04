Jarred Vanderbilt – Anthony Davis, le sandwich californien

Les Lakers ont réussi le gros coup d’aller prendre le Game 1 à Memphis, dimanche soir, et ce soir, ils essaieront de transformer l’essai pour retrouver Los Angeles avec une confortable avance. Un gros coup car que les Grizzlies sont la meilleure équipe à domicile sur la saison régulière avec un bilan de 35 victoires pour seulement 6 défaites. Après la rencontre, LeBron James et Anthony Davis ont été mis en avant, ainsi que Rui Hachimura (29 points) et Austin Reaves (23 points). Mais Darvin Ham aimerait qu’un autre joueur soit mentionné : Jarred Vanderbilt.

Avec seulement 4 points et 4 rebonds en 23 minutes, Jarred Vanderbilt n’a pas noirci la feuille, et ça n’a jamais été sa spécialité. En revanche, il s’occupe du travail de l’ombre, comme de harceler Ja Morant ou de l’orienter vers un autre défenseur.

Jarred Vanderbilt, le « role player »

« C’est un défi pour lui » a expliqué Darvin Ham à propos de la mission de Jarred Vanderbilt. « C’est un moment propice à l’apprentissage pour tous les jeunes basketteurs. Ils imaginent qu’aujourd’hui, il s’agit juste de marquer des paniers à 3-points et de dunker sur des gens. Si vous êtes capable d’être solide défensivement, de prendre des rebonds et d’assumer ce rôle, vous aurez toujours votre place dans une équipe de basket de haut niveau et dans une ligue de haut niveau telle que la NBA ».

En clair, Jarred Vanderbilt est un « role player », et il peut se faire une place au soleil californien, en faisant le sale boulot pour les superstars. Face à Memphis, il épaule Anthony Davis pour user physiquement Ja Morant, et l’empêcher d’aller au cercle. Et s’il passe, AD est là pour le bloquer. Comme sur cette pénétration qui mène à sa blessure.

« Sa capacité à se concentrer, à être altruiste, à accepter les matchups difficiles, à plonger sur le terrain, à faire le sale boulot, à poser des écrans, à aller vers les deuxièmes et troisièmes ballons lorsqu’il est impliqué, est géniale. C’est inestimable, et je suis heureux que nous ayons un atout comme celui-ci dans notre équipe » poursuit le coach des Lakers.

Anthony Davis, le linebacker

Mais ce travail n’est efficace que si derrière les autres suivent, et Darvin Ham explique que c’est Anthony Davis qui reste le leader défensif de l’équipe, et il choisit une métaphore liée au football américain.

« C’est notre linebacker. C’est notre middle linebacker. Il voit tout ce qui se passe devant lui, il parle aux gars, il protège le rebord, il est présent dans la peinture, il est actif, il a de l’énergie de ce côté-là du ballon et il a aussi des mains très actives. »

Et puis, on est en playoffs, et les arbitres sifflent moins. Les défenses peuvent reprendre le dessus sur les attaques, et le chemin vers le cercle est plus compliqué. À l’Est, Trae Young peut d’ailleurs en témoigner… « Ja est la tête du serpent » rappelle Anthony Davis. « Son jeu sur pick-and-roll est de top niveau. Il a ses floaters, son jump, il saute vraiment haut… Il va au cercle… Je veux juste lui enlever un peu de tout ça, et lui montrer qu’il y a du monde. Il faut le traiter comme ça. On veut juste lui montrer du monde, et l’obliger à trouver un coéquipier ou à prendre un tir difficile. Evidemment, il est si bon qu’il va en mettre, mais juste lui rendre les choses les plus difficiles. »

On verra ce soir comment Ja Morant s’adapte à cette tenaille. A condition qu’il joue puisqu’il est très incertain après avoir réveillé une blessure au poignet droit.