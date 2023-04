Rui Hachimura – Austin Reaves, l’autre duo gagnant des Lakers

Pour venir s’imposer à Memphis, les Lakers ont pu s’appuyer sur non pas un duo mais bien deux. Le premier, c’est évidemment LeBron James et Anthony Davis. Le « King » a compilé 21 points, 11 rebonds, 5 passes et 3 contres. L’intérieur ajoute 22 points, 12 rebonds, 7 contres et 3 interceptions.

Les deux stars de Los Angeles ont reçu le soutien d’un autre duo : Rui Hachimura – Austin Reaves. Ces deux-là, surtout en seconde période, ont été excellents (52 points à 70 % de réussite au shoot, avec un seul ballon perdu) pour renverser les Grizzlies. « Ce sont les seconds couteaux qui ont gagné le match pour nous », assure même James pour ESPN, avant d’évoquer plus longuement son chouchou, Reaves.

« Cela ne me surprend pas… Dès le premier entraînement avec nous, j’ai su qu’il ne resterait pas longtemps en « two-way contract. Je reconnais les joueurs capables de bien coller avec moi, et Austin en fait partie. Je suis super content pour lui et j’espère qu’il le refera à nouveau. »

Après la pause, Hachimura a inscrit 21 de ses 29 points, quand Austin Reaves en a ajouté 16, dont 14 dans le dernier quart-temps. Symbole de cette performance, la superbe offrande dans le dos du second pour le premier, qui frappe ensuite à 3-pts.

« Avec leur façon de défendre sur moi, en étant dans la raquette, je dois être prêt à shooter, à prendre ces tirs », explique le Japonais, qui a terminé avec 29 points à 11/14 au shoot. « C’était notre stratégie : le pousser à shooter et c’est ce qu’il a fait », confirme Desmond Bane. « Il faut lui tirer notre chapeau, il a fait sans doute le meilleur match de sa carrière. »

Reaves, lui, a terminé la rencontre avec 23 points à 8/13 au shoot. Il a inscrit les paniers décisifs dans le dernier acte, ceux qui ont tué les Grizzlies après la sortie de Ja Morant. « On rêve d’évoluer à ce stade la compétition. J’étais chaud et je me suis amusé », conclut l’arrière.