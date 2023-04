Ja Morant a réveillé une ancienne blessure

Déjà privés de Steven Adams et Brandon Clarke, et menés 1-0 par les Lakers, les Grizzlies vont-ils devoir se passer de Ja Morant pour le Game 2 ? C’est possible puisque le meneur All-Star s’est blessé dans le 4e quart-temps à la main et au poignet suite à une lourde chute sur Antony Davis.

Après avoir passé des radios dimanche soir, Morant a passé une IRM lundi, et les résultats ne sont pas forcément rassurants puisque ESPN rapporte que Morant a aggravé une blessure contractée en fin de saison face aux Bucks. Le compte-rendu parle d’un hématome des tissus mous au niveau du poignet droit, et Taylor Jenkins a annoncé que sa participation au match serait décidée au dernier moment.

Présent à l’entraînement ce mardi, Morant a effectué quelques tirs et quelques dribbles.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 Total 248 32 47.2 32.1 75.3 1.0 3.8 4.8 7.4 1.5 1.0 3.3 0.3 22.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.