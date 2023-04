Les Lakers récupèrent déjà l’avantage du terrain à Memphis !

Deux ans après, les Lakers et LeBron James retrouvaient les playoffs, dans la peau des outsiders de leur série du premier tour face aux Grizzlies. Sans l’avantage du terrain donc, mais avec cette dynamique qui leur a valu de s’imposer comme la meilleure équipe de la conférence Ouest depuis le All-Star Weekend.

Un statut dont n’avaient évidemment que faire les coéquipiers de Ja Morant, mais que les « Purple & Gold » ont tenu à assumer sur le parquet, car ils ont réalisé le genre de prestation nécessaire pour se donner une chance de réaliser « l’upset ». Guidés par Anthony Davis (22 points, 12 rebonds, 7 contres, 3 interceptions) et LeBron James (21 points, 11 rebonds, 5 passes, 3 contres) mais surtout Rui Hachimura (29 points, 6 rebonds) et Austin Reaves (23 points), sans oublier D’Angelo Russell (19 points, 7 passes), les joueurs de Los Angeles ont ainsi surpris d’entrée (128-112) Jaren Jackson Jr. (31 points) et consorts.

Une performance autoritaire de la part des Lakers sur le parquet des Grizzlies, qui leur permet donc d’aborder le Game 2 avec confiance et sans la moindre pression sur les épaules, car l’essentiel est déjà fait : gagner une fois en déplacement.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Un collectif de gala à Los Angeles. Si Anthony Davis a surtout dominé dans l’ombre, en faisant toutes les choses qui aident une équipe à gagner de chaque côté, et que LeBron James a soufflé le chaud et le froid, les deux leaders des Lakers ont pu voir que leurs coéquipiers habitués à se contenter des miettes avaient aussi un vrai rôle à jouer dans ces playoffs. Entre le coup de chaud à 3-points de Rui Hachimura, la faculté d’Austin Reaves à tuer le match, la défense de Jarred Vanderbilt sur Ja Morant ou les paniers de D’Angelo Russell dans les moments durs, les hommes de Darvin Ham ont donc particulièrement séduit collectivement.

— Un « money time » de patron pour Los Angeles. À trois minutes de la fin du match, les Lakers ne menaient que d’un point après un panier de Jaren Jackson Jr. (113-112). Ensuite, le show Austin Reaves est reparti de plus belle pour lancer un « run » de… 15-0 (!) auquel les Grizzlies ne répondront jamais ! Bien aidé par Anthony Davis et Rui Hachimura, le « combo guard » californien a démantelé la défense adverse avec une facilité déconcertante et, dans son sillage, les hommes de Darvin Ham ont décroché ce joli succès en ouverture. On en aurait presque oublié que LeBron James évolue aux côtés de Reaves !

— Une alerte pour Anthony Davis, une alerte pour Ja Morant. L’aspect physique est l’une des clés de cette série et, dès le Game 1, deux joueurs majeurs ont dû quitter leurs coéquipiers en cours de route, pour retourner aux vestiaires. D’abord, Anthony Davis dans le deuxième quart-temps, pour une raideur dans le bras, mais l’intérieur des Lakers a fini par revenir et reprendre son chantier dans la peinture. Ensuite, Ja Morant dans le quatrième quart-temps, après une chute sur sa main droite, mais il n’est de son côté jamais revenu en jeu. À suivre, donc…

TOPS/FLOPS

✅ Rui Hachimura. Comme mentionné plus haut, le collectif de Los Angeles a été monstrueux pour aller chercher cette victoire à l’extérieur mais, s’il fallait retenir une prestation plus qu’une autre, ce serait sans doute celle du Japonais, qui a égalé le record de points d’un remplaçant des Lakers en playoffs (de Mychal Thompson en 1988) ! Particulièrement adroit de loin (5/6), il a puni le moindre espace dont il a hérité en attaque, notamment dans le troisième quart-temps. S’avérant aussi précieux en défense pour tenir par séquences Jaren Jackson Jr. ou Ja Morant, car sa mobilité et son gabarit en font l’un des parfaits soldats de Darvin Ham.

✅ Jaren Jackson Jr. Parmi les clés de cette série, « JJJ » ne s’est pas manqué dans cette rencontre inaugurale. Profitant de ces moments où Anthony Davis n’était pas sur le parquet ou en défense face à lui pour punir de manière agressive les défenseurs de plus petite taille qui se mesuraient à lui. Également inspiré au shoot, l’intérieur de Memphis a été la boussole de son équipe dans ce Game 1, d’autant qu’il a su disputer 37 minutes, en évitant ces fautes bêtes qu’il peut avoir tendance à commettre. Mais cela n’a malheureusement pas suffi à arracher la victoire.

⛔ Dillon Brooks. Désireux de retrouver LeBron James dans ces playoffs, l’arrière/ailier des Grizzlies a donc été servi, mais il ne s’est pas montré à la hauteur du rendez-vous. Tant défensivement qu’offensivement, car il a écopé de plusieurs fautes rapides qui l’ont poussé à aller très tôt sur le banc, mais ce n’était finalement pas si handicapant pour Memphis, puisque le Canadien a été terriblement maladroit (2/9 à 3-points), malgré plusieurs bonnes positions de shoot. Or, sa capacité à rentrer les tirs ouverts dont il bénéficie(ra) pourrait changer énormément de choses dans cette série…

LA SUITE

Game 2, toujours à Memphis, dans la nuit de mercredi à jeudi (01h30).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.