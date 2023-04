Les images officielles de la Air Jordan 3 « Wizards »

Alors qu’on célèbre les 20 ans du dernier match de Michael Jordan, Jordan Brand s’apprête à ressortir un modèle unique de sa collection d’Air Jordan 3. C’est en effet une version « Wizards » spécialement conçue pour Michael Jordan en 2001 lorsque ce dernier était sorti une dernière fois de sa retraite pour terminer sa carrière, pour de bon cette fois, du côté de Washington.

On retrouve donc une paire aux couleurs des maillots de cette époque, (ressortis ponctuellement cette saison) avec une tige blanche assortie de finitions en bleu et doré, tandis que les traditionnels imprimés « éléphant » ressortent au niveau des lacets et de la base de la tige. La semelle extérieure ressort également en gris.

La date de sortie est toujours prévue pour le 29 avril sur le sol nord-américain, au prix de 210 dollars.

